Aplikace Apple Store obsahuje skrytý easter egg, který v ní vyvolá balónky

Od spuštění aplikace Apple Store uplynulo letos již dlouhých deset let. Toto jubileum sice již Apple před pár týdny oslavil speciálními články v App Store na iPhonech, iPadech a Macích spolu s tiskovou zprávou, ve které toto významné jubileum světu připomněl, oslavy však zcela evidentně zatím nekončí. Jednu velmi milou upomínku tohoto jubilea skryl totiž přímo do oslavované aplikace.

Aplikace Apple Store pro iOS a iPadOS je určena primárně k jednoduchému nakupování na Online Storu Applu. Ten jí však poměrně rád využívá i coby prostor pro různé easter eggy, kterými reaguje na nejrůznější události či situace. V zimě například nechává po zadání jednoduchého hesla v aplikaci padat sníh, což je poměrně hezká vychytávka, která člověka dokáže slušně naladit na zimní období. V souvislosti s 10. narozeninami přidal nyní do Apple Store dva nafukovací balónky. Ty si v něm můžete aktivovat naprosto jednoduše – stačí do pole pro vyhledávání napsat 10 years a balónky by se měly na obrazovce vašeho iPhonu či iPadu ihned objevit. Jakmile se tak stane, můžete je nechat vznášet se, ale rovněž s nimi lze interagovat dotykem a různě je přesouvat. Jakmile vás přestanou bavit, stejnou frází do vyhledávače je i deaktivujete.

Jedná se sice o naprostou drobnost, která není ničím užitečná, avšak přesto potěší. Podobné legrácky mají totiž uživatelé velmi rádi a je dobré, že na ně Apple pamatuje a do svých systémů je čas od času předá, čímž je oživí. Pokud si jí tedy chcete užít i vy, zamiřte do aplikace Apple Store a příkaz vyzkoušejte. Pokud jí ještě nemáte, stáhněte si ji zdarma z App Store.