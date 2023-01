HomePody (mini) sužuje smršť nepříjemných chyb, všechny přitom spojuje jedna věc

Chytré reproduktory HomePod a HomePod mini sice v České republice Apple oficiálně neprodává, již pěkných pár let je však lze v nabídce předních tuzemských prodejců elektroniky nalézt, díky čemuž se tak staly pro mnoho českých jablíčkářů neodmyslitelným doplňkem domovů či pracovišť. Zdánlivě chybámvzdorné produkty však začaly v posledních dnech mnohé jablíčkáře poměrně výrazně zlobit při ovládání hlasovými příkazy. Všechny problémy přitom spojuje jediná věc – konkrétně HomeKit.

Není to tak dávno, co Apple vydal iOS 16.2 a další nové verze svých OS včetně OS 16.2 pro HomePody. Součástí všech těchto updatů byla mimo jiné i nová architektura pro Domácnost, tedy aplikaci pro správu HomeKitového příslušenství, která měla podle popisu Applu celý smart home systém postavený právě na HomeKitu zlepšit z hlediska výkonu, rychlosti a spolehlivosti. Realita je však taková, že spoustě jablíčkářů způsobil přechod na novou architekturu pořádné vrásky na čele, jelikož jim částečně či v horším případě zcela vyřadil jejich HomeKitové domácí instalace z provozu. Zprvu se sice zdálo, že se problémy nejvíce dotýkají „jen“ iPhonů, iPadů, Maců a Apple Watch, avšak nyní se začínají ozývat hlasy, že v posledních několika dnech začaly dle všeho chybami v nové architektuře trpět i majitelé HomePodů.

Problém se u HomePodů projevuje konkrétně tak, že když požádáte Siri hlasovým příkazem o cokoliv spojené s HomeKitem, není to jednoduše schopná udělat. Namísto toho, aby například po hlasové výzvě rozsvítila či cokoliv podobného totiž odpoví například tak, že žádné HomeKitové příslušenství „nevidí“ a není jej tedy schopná ovládat, dokud jej uživatel nenastaví, nebo třeba že tuto akci musí uživatel provést přes své osobní zařízení. Poměrně zarážející je přitom to, že se problém objevil doslova ze dne na den a poměrně strmě se šíří. Jak se však bohužel zdá, domácké řešení problému tak úplně neexistuje, jelikož nepomáhají resety, restarty a ani žádné jiné pokusy o rozchození dříve fungující funkce. Jedinou možností je tedy zůstat na staré architektuře HomeKitu, případně po přechodu na novou se modlit v to, aby Apple vydal aktualizaci s opravou chyb co nejdříve.