AirPods Max 2 dorazí příští rok a toto nabídnou

Může se to zdát skoro až k nevíře, ale od představení náhlavních sluchátek AirPods Max již uplynuly více než dva roky. Apple totiž světu představil už 8. prosince 2020 po měsících spekulací a úniků skrze tiskovou zprávu, přičemž jen o pár dní později je začal prodávat. Od té doby však na ně „nesáhl“ a kdekdo si proto klade otázku, co s nimi do budoucna zamýšlí, respektive zda vůbec nějakou budoucnost AirPods Max mají. Přeci jen, o prodejní hit se rozhodně nejednalo a ho hit z hlediska funkčnosti či kvality audia taky tak úplně ne. Před pár hodinami však přišel analytik Ming-Chi Kuo s tvrzením, že jsou AirPods Max 2 stále v plánu.

Zdroje analytika tvrdí konkrétně to, že Apple na druhé generaci AirPods Max pomalu pracuje a rád by ji na trh uvedl v průběhu příštího roku. Jednat se nicméně bude jen o drobnou revizi podobnou té, kterou provedl u AirPods Pro 2. Druhá generace modelu Max by se tedy měla dočkat zlepšení zvuku, zlepšení aktivního potlačení okolního hluku a režimu propustnosti či nasazení čipu U1 pro místní hledání přes aplikaci Najít. Samozřejmostí je pak vzhledem k přechodu u ostatních produktů i výměna Lightningu za USB-C či nasazení nových barevných variant. Další inovace však dle Kua u sluchátek očekávat nelze, což z nich pravděpodobně opět udělá relativně nudný model, který se při zachování vysoké prodejní ceny zcela určitě prodávat příliš dobře nebude. Ale kdo ví, třeba s nimi má Apple do budoucna v plánu velké věci a nyní si jen potřebuje pozvolna vyšlapat cestičku k nim.