5 tipů pro přenastavení zobrazení na iPhone, o kterých jste možná nevěděli

I když si to při používání iPhonu neuvědomujete, tak displej je to, na co se neustále díváte. Z toho důvodu je nutné, aby byl displej zkrátka kvalitní, a aby z něj nebolely oči – těm byste totiž měli dopřát to nejlepší. Samozřejmě ale platí, že výchozí nastavení zobrazení iPhonu nemusí všem uživatelům vyhovovat, a tak je k dispozici několik funkcí, které si můžete přenastavit. Pojďme se společně v tomto článku na 5 z nich podívat – dost možná jste o nich nevěděli a mohly by se vám hodit.