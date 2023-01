5 Apple produktů, které nás v roce 2022 nejvíce zklamaly

V roce 2022 představil Apple hned několik nových produktů – v některých případech se jednalo pouze o nové generace, jindy zase došlo k představení úplně nového zařízení. Pravdou ale je, že ne všechny nové produkty sklidily chválu, ba naopak. Hned několik z nich nás opravdu velmi zklamalo a společně se v tomto článku podíváme na 5 Apple produktů z roku 2022, které nás nejvíce zklamaly. Mohlo by vás zajímat 5 věcí, kterých bychom se měli dočkat v iOS 17 iPhone Pavel Jelič 11. 1. 2023

iPhone 14 (Plus) Prvním produktem, který představuje veliké zklamání, je iPhone 14 (Plus). Rozhodně se nejedná o špatný telefon, hlavním problémem ale je, že existují jen minimální rozdíly mezi ním a předchozí generací. O tom, že se jedná o neúspěch a zklamání, vypovídají také velmi slabé prodeje, a to hlavně u modelu 14 Plus, který nahradil model mini. Pro Apple to ale až zas takový velký problém není – většina uživatelů totiž vzhledem k nulovým novinkám sáhne po dražším modelu 14 Pro (Max), takže více utratí. Kalifornský gigant nejspíše tímto stylem bude jablíčkáře nutit pořizovat modely Pro (Max) i v následujících letech.

iPhone SE (3. generace) Co se týče iPhonu SE, tak se jedná o velmi populární zařízení, které je určené především pro nenáročné uživatele, anebo pro jedince, kteří chtějí levně vstoupit do ekosystému Apple. První i druhá generace iPhonu SE byla prodejním hitem, co se však týče třetí generace, tak zde už to tak slavné není – a Apple si za to může sám. Třetí generace iPhonu SE se totiž oproti té druhé taktéž prakticky neliší, pomineme-li tedy nasazení výkonnějšího čipu A15 Bionic s podporou 5G a lehkým pozměněním palety barev.

iPad Pro M2 Postřehli jste v minulém roce to, že Apple představil nový 11″ a 12.9″ iPad Pro s čipem M2? Pokud ne, tak se rozhodně není čemu divit, jelikož se jedná o skutečně nezajímavé zařízení, o které mezi uživateli není zájem. Přitom v tomto případě není ani tak problém s produktem jako takovým – čip M2 je totiž opravdu velmi schopný, najdeme jej dokonce i v nejnovějších MacBoocích. Problém je ale v tom, že jablíčkáři aktuálně v iPadOS nemají nejmenší šanci využít výkon čipu M2 na maximum. Nezbývá tedy doufat, že Apple již brzy přijde s nějakým velkým vylepšením, ideálně s možností využívání macOS na těchto výkonnějších iPadech. Do té doby si uživatelé ve velkém nejdražší iPady rozhodně kupovat nebudou.

iPad (10. generace) Zapomenout nesmíme ani na představení zbrusu nového klasického iPadu, a to již jeho desáté generace. Při této příležitosti přišel Apple s kompletním redesignem, kdy jsme se dočkali nasazení hranatého těla ve vícero barvách, což připomíná vzhled iPadu Air. I nový iPad je ale zklamáním, a to z několika důvodů. Tím největším problémem je jeho vysoká cena, kdy se jablíčkářům spíše vyplatí pořídit použitý iPad Air, jelikož tak získají několik obrovských výhod. Především je řeč o čipu M1 oproti čipu A14 Bionic, dále o 8 GB operační paměti namísto 4 GB, o displeji s podporou barevného gamutu P3 a zároveň o podpoře Apple Pencil 2. generace. Nový iPad totiž podporuje pouze Apple Pencil 1. generace a vzhledem k tomu, že má konektor USB-C, tak se jablečná tužka s konektorem Lightning musí připojovat a nabíjet skrze další adaptér – zkrátka úplný nesmysl.