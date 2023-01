První OBD auto-lokátory s podporou Najít jsou tu! Jejich cena je nízká, má to ale háček

Když Apple představil svůj lokalizační přívěšek AirTag, některým uživatelům tím doslova změnil život. AirTag je každopádně určen skutečně pouze pro jedince, kteří mají ve zvyku často někde zapomínat své věci či předměty, případně pro ty, kteří chtějí ochránit svůj majetek proti krádeži. Z toho jednoduše plyne, že uživatelská základna AirTagu je relativně malá, a že jej skutečně ocení jen někteří, zatímco ostatním se bude zdát zbytečný.

Mnoho z nás AirTag umisťujeme například i do auta, a to na nějaké skryté místo pro případ, že by došlo k jeho krádeži. Skrze něj pak případně můžeme alespoň přibližně zjistit, kde se nachází, a to díky využití sítě služby Najít. Jednou hlavní nevýhodou ale je, že v případě delší přítomnosti cizího člověka začne AirTag vydávat zvuk, čímž se prozradí. Málokdo každopádně ví o tom, že do sítě služby Najít lze již nyní připojit i mnoho dalších lokalizačních zařízení, které mají odlišné možnosti a vlastnosti. Před nedávnem se mi podařilo najít snad první OBD auto-lokátor s podporou sítě služby Najít, a to na čínském tržišti AliExpress. Narazil jsem na něj úplně náhodou při vyhledávání doplňků do auta.

Nalezený auto-lokátor mě samozřejmě na první pohled zaujal a říkal jsem si, že se nejspíše jedná o nějakou formu podvrhu. Postupně jsem ale začal zjišťovat, že se nejspíše jedná o funkční zařízení, které můžeme ke sledování polohy vozidla využívat. K napájení tohoto lokátoru není využívána knoflíková baterie, ale diagnostický OBD port, který mají veškerá vozidla od roku 1996. Podle oficiálního popisu produktu lze vidět, že se skutečně jedná o funkční lokátor, který se zobrazuje v aplikaci Najít a dokáže spolupracovat s ostatními zařízeními v rámci sítě služby Najít, kterých je více než 2 miliardy. Vzhledem k tomu, že se jedná o produkt z čínského tržiště, tak stále vzbuzuje určité pochybnosti, avšak pozitivní pětihvězdičkové recenze zase hovoří o opaku. Důležitý je fakt, že tento auto-lokátor nemá reproduktor, takže na sebe případně neupozorní. A pokud byste se chtěli vyhnout odpojení, je samozřejmě možné si OBD port vyvést kamkoliv jinam a lokátor zde připojit tajně. Příjemná je také cena, a to konkrétně necelých 700 korun. Pořídili byste si jej?

OBD auto-lokátor s podporou Najít koupíte zde