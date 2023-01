Sony a Honda představili vlastní elektromobil Afeela. Nadchne designem i technologiemi

Každoroční veletrh CES je oficiálně za námi a stejně jako každý rok jsme se na něm dočkali představení nespočtu novinek a věcí, které světové společnosti do budoucna chystají. Informovali jsme vás například o nových čipech od Intelu a AMD, které se mají stát těmi nejvýkonnějšími na světě, kromě toho ale došlo také k představení hned několika zajímavých automobilů. Jeden takový vůz představila také společnost Sony ve spolupráci s automobilkou Honda – nese název Afeela a na trh by měl dorazit už v roce 2026.

Elektromobil s přesným označením představil samotný ředitel společnosti, Yasuhide Mizuno. Ten před velkým počtem fanoušků a novinářů uvedl, že zmíněný vůz „reprezentuje nový vztah mezi lidmi a mobilitou“. Afeela byl jedním z nejočekávanějších vozů na letošním CES a samozřejmě se stále jedna o prvotní kousek, takže se jeho finální podoba může lehce lišit. Jak si v galerii níže můžete všimnout, nejedná se o žádné SUV, o které je v dnešní době enormní zájem, ale o klasický sedan, který má zadní část ve formě fastbacku. Podle dostupných informací by se měl Afeela dostat na trh na přelomu let 2025 a 2026, každopádně moc dobře víme, jak to s těmito daty je, takže spíše počítejte během roku 2026.

Afeela je napěchované nejmodernějšími technologiemi až k prasknutí a o jejich velkou část se starají systémy od známé společnost Qualcomm. Z exteriéru si můžeme všimnout například absence klik, využívání digitálních zrcátek s kamerou, 21″ aerodynamickými koly a velmi zajímavými liniemi, především v oblasti střechy. Na přední straně se pak nachází světelná lišta, díky které bude mimo jiné možné řidič také komunikovat s chodci či ostatními vozidly. Uvnitř pak samozřejmě najdeme několik obrazovek, tu největší v oblasti palubní desky, která se rozkládá po celé šířce vozu. Uvádí se, že vůz Afeela bude schopen zpracovat až 800 bilionů operací za sekundu a pochlubí se také autonomním řízením třetího stupně, až 45 kamerami, využíváním cloudu či rozšířené reality (AR).