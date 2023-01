Podívejte se na první trailer ruského filmu natočeného ve vesmíru

Rusové v jistém „vesmírném závodu“ opět porazili Američany. Již nějaký pátek se hovoří o záměru amerických filmových studií natočit film s Tomem Cruisem přímo ve vesmíru. Taktéž se vědělo, že podobné úmysly mají taktéž filmaři v Rusku. Ovšem zatímco Tom Cruis film pouze chystá, Rusové přišli s první upoutávkou, která vypadá opravdu dobře.

Rusové svůj film na Mezinárodní vesmírné stanici natáčeli v období od 5. do 17. října roku 2021 a během této štace měli pořídit celkem 30 hodin záběrů. Ve filmu jich bylo použito 40 minut a jde o záběry z modulu Nauka a modulu Zvezda. Příběh má vyprávět o ztrátě vědomí jednoho astronauta, kvůli čemuž bude povolána mladá doktorka, která platí za nejlepšího kardiochirurga do stavu beztíže. Hlavní roli ztvárnila Julija Peresildová, jež musela spolu s režisérem Klimem Šipenkem, kameramanem Alexejem Dudinem a herečkou Aljonou Mordovinovou podstoupit nezbytný výcvik. Film má mít i mírně dokumentární nádech a jedním z cílů je zřejmě nadchnout obecenstvo pro kosmonautiku a ruský kosmický program. Ve filmu taktéž hrají i skuteční kosmonauti. Natáčení filmu bylo svým způsobem kontroverzní, neboť kvůli natáčení štáb zasahoval do rozvrhu letů na ISS. Trailer naleznete pod odstavcem. Jak se vám líbí?