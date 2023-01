Na iPhony 14 Pro už se nečeká měsíce. Apple vám je doručí do druhého dne

Ačkoliv se za poslední roky stalo již jakýmsi pravidlem, že jsou některé iPhony po svém představení jen stěží sehnatelné, tak špatnou dostupnost, která provázela iPhony 14 Pro (Max) za poslední roky svět nepamatuje. Naštěstí se však nyní konečně blýská na lepší časy, jelikož minimálně na oficiálním Online Storu Applu se dodací novinek strmě zlepšily. A další prodejní místa mají následovat.

Fotogalerie iPhone 14 Pro nahled LsA 1 iPhone 14 Pro nahled LsA 2 iPhone 14 Pro nahled LsA 3 iPhone 14 Pro nahled LsA 4 iPhone 14 Pro nahled LsA 5 iPhone 14 Pro nahled LsA 6 iPhone 14 Pro nahled LsA 7 iPhone 14 Pro nahled LsA 8 iPhone 14 Pro nahled LsA 9 iPhone 14 Pro nahled LsA 10 iPhone 14 Pro nahled LsA 11 iPhone 14 Pro nahled LsA 12 iPhone 14 Pro nahled LsA 13 iPhone 14 Pro nahled LsA 14 iPhone 14 Pro nahled LsA 15 iPhone 14 Pro nahled LsA 16 iPhone 14 Pro nahled LsA 17 iPhone 14 Pro nahled LsA 18 iPhone 14 Pro nahled LsA 19 iPhone 14 Pro nahled LsA 20 iPhone 14 Pro nahled LsA 21 iPhone 14 Pro nahled LsA 22 iPhone 14 Pro nahled LsA 23 iPhone 14 Pro nahled LsA 24 iPhone 14 Pro nahled LsA 25 iPhone 14 Pro nahled LsA 26 iPhone 14 Pro nahled LsA 27 Vstoupit do galerie

Zatímco ještě před doslova pár týdny svítily u doby dodání iPhonů 14 Pro (Max) v de facto jakékoliv konfiguraci vyšší jednotky týdnů (nezřídka kdy dokonce 6 týdnů), v současnosti při pohledu na dodací doby iPhonů zjistíte, že vám je Apple zvládne doručit do druhého dne, objednáte-li si telefon ráno či dopoledne. Podle našich informací se navíc začínají poměrně výrazně zlepšovat i dodávky iPhonů k partnerským prodejcům Applu, díky čemuž by tak neměl být již relativně brzy problém si novinky odnést bez jakéhokoliv většího čekání víceméně odkudkoliv, což je rozhodně pozitivní. O to více hořké je zřejmě pro Apple to, že se mu podařilo dodavatelský řetěz nastartovat jen zhruba měsíc po Vánocích, které jsou každoročně pro prodejnost naprosto klíčové. Nicméně vzhledem k tomu, že výrobní fabriky v Číně stály kvůli proticovidovým opatřením holt nešlo s celou situací nic moc dělat.