Laifen Swift: Revoluční ultra tichý fén na vlasy, který dbá na jejich zdraví

Komerční sdělení: Fén na vlasy je pro řadu lidí naprosto nepostradatelnou součástí jejich každodenních životů. Pořádný fén nám jej totiž dokáže neuvěřitelně zpříjemnit, kdy se konkrétně postará o rychlé vysušení umytých či obecně mokrých vlasů. Toho dosahuje foukáním teplého vzduchu. V tom ale také spočívá menší problém. Horký vzduch může při špatné manipulaci poškodit vlasy a ve finále tak přinést více škody než užitku. Na druhou stranu to neplatí pro všechny modely! Obrovskou změnu totiž přinesla společnost Laifen se svým modelem Swift, který posouvá pomyslné hranice možností o několik kroků vpřed.

Laifen Swift je zcela revolučním fénem, který předbíhá svou konkurenci nejen z hlediska výkonu a efektivity, ale také s ohledem na vydávaný hluk, hmotnost a rozměry či svým důrazem na maximální šetrnost k vlasům jako takovým. Pojďme si proto na něj v rychlosti posvítit. Rozhodně má totiž co nabídnout a není divu, že se pasoval do role nejlepšího fénu, který v poměru cena/výkon jednoduše nemá konkurenci.

Fén Laifen Swift

Vlasový fén Laifen Swift hned na první pohled upoutá svým vytříbeným designem. Výrobce konkrétně vsází na minimalismus a nesmírně jednoduché provedení, díky čemuž se produkt jako takový nejen že snadno ovládá, ale také je snadno přenositelný. Bezesporu největší pozornost si však získává samotný výkon, potažmo celková efektivita. Právě v tomto tento kousek jasně dominuje. Jedná se totiž o vůbec nejrychlejší fén na planetě, který je až 5,5x rychlejší než konkurenční fény. Jeho motor se totiž dokáže postarat o až 110 000 otáček za minutu. Díky tomu se tak dokáže postarat o znatelně rychlejší vysušení vlasů, a to již za méně než 5 minut, zatímco s klasickým fénem byste strávili klidně i přes 15 minut. Výkonem to ale nekončí. Díky sofistikované technologii se zároveň stará o to, aby se vlasy nerozcuchaly, což je typické pro běžné modely.

Vyšší výkon však s sebou přináší daň v podobě většího hluku, případně také může představovat riziko pro zdraví vlasů obecně. Toho se ale nemusíte vůbec obávat. Navzdory tomu je Laifen Swift až neuvěřitelně tichý – maximálně dosahuje hluku 59 dB, což je zhruba stejná úroveň jako při běžné konverzaci. Naopak běžné modely jsou podstatně hlučnější a dosahují až 110 dB. Tím se naopak přibližují motocyklům. Co se pak týče samotného nastavení výkonu, fén funguje ve třech režimech. Swift lze spustit v chladném (pokojová teplota), středním (50 °C) či teplém (80 °C) režimu. Díky tomu se lze vždy přizpůsobit aktuálním potřebám.

Laifen Swift je k dostání v hned několika barevných provedeních. Na výběr totiž konkrétně máte z matně černé, stříbrně modré, perlově bílé, rubínově červené a bílo-zlaté varianty. Vybrat si tak můžete podle toho, jaká verze se vám bude nejvíce zamlouvat. Co se pak týče ceny, Laifen Swift je momentálně k dostání za pouhopouhých 169,99 $! Přijít si tak na něj můžete s úžasnou slevou ve výši 30 $. Pro srovnání profesionální high-end fény, které ale z hlediska možností nedosahují na model Swift, by vás vyšly na zhruba 300 až 400 $.

Laifen Swift zakoupíte zde

Příslušenství

Ke zmiňovanému fénu Laifen Swift je také k dostání řada dalších doplňků, které vám dokážou používání o to více zpříjemnit. Na výběr tak máte různé nástavce, cestovní tašku či magnetický držák na zeď. I v případě příslušenství razí firma Laifen stejnou filozofii – nabízí totiž to co možná nejlepší za rozumnou cenu. V poměru cena/výkon proto jasně vítězí.