První iPhone dnes slaví 16 let. Zde je 7 rozdílů mezi ním a iPhonem 14 Pro

Vůbec první iPhone, který je známý taktéž pod označením iPhone 2G, byl představen 9. ledna 2007. Tuto událost si vzal na starost samozřejmě samotný otec jablečné společnosti, Steve Jobs. Do prodeje se pak první iPhone dostal zhruba o půl roku později. Pokud se podíváte do kalendáře, tak zjistíte, že dnes je to přesně 16 let od představení první generace iPhonu, který byl v té době naprosto revoluční. Pojďme se k této příležitosti společně v tomto článku podívat na 7 rozdílů mezi iPhonem 2G a 14 Pro – za tu dobu jsme ušli skutečně velký kus cesty.

Čip, operační paměť a úložiště Začneme vnitřnostmi, tedy hlavním čipem, operační pamětí a úložištěm. Co se čipu týče, tak iPhone 2G poháněl čip Samsung S5L8900, který nabídl jediné jádro taktované na 412 MHz. Nejnovější iPhone 14 Pro oproti tomu nabízí čip A16 Bionic, který se chlubí šesti jádry – dvě jsou výkonná a taktovaná až na 3.46 GHz, čtyři pak úsporná a taktovaná na 2.02 GHz. Co se týče operační paměti, iPhone 2G se spoléhal na 128 MB, zatímco iPhone 14 Pro nabízí 6 GB RAM. A z hlediska úložiště se v té době iPhone 2G mohl pochlubit 4 GB, 8 GB či 16 GB, oproti dnešním 128 GB, 256 GB, 512 GB a 1 TB se ale jedná o opravdu malou kapacitu.

Displej Úhlopříčka displeje iPhonu 2G byla 3.5″ a poměr obrazovky k tělu činil 52 %. Rozlišení pak dosahovalo 320 x 480 pixelů, což odpovídá jemnosti 165 PPI. A pokud se podíváme na nejnovější iPhone 14 Pro, tak je řeč o displeji s úhlopříčkou 6.1″ (6.5″ u 14 Pro Max). Tento displej se chlubí rozlišením 1179 x 2556 pixelů s jemností 460 PPI, poměr displeje k tělu je 86 %. Displej má označení Super Retina XDR, nabízí podporu HDR10, Dolby Vision, True Tone, gamutu P3 a ProMotion, tedy adaptivní obnovovací frekvence až 120 Hz, a always-on. Displeje jsou navíc k tomu také odolnější, jelikož jsou využívány odolná skla Gorilla Glass s Ceramic Shield.

Fotoaparát Obrovským způsobem se posunul také fotoaparát, a to jak ten zadní, tak i přední. iPhone 2G se mohl pochlubit jediným fotoaparátem na zadní straně s rozlišením 2 MP, který zvládal pouze fotit snímky. Na tu dobu se jednalo o opravdovou kvalitu, každopádně nyní Apple u iPhonu 14 Pro vsází na hned tři objektivy, kdy hlavní širokoúhlý má rozlišení 48 MP a ultra-širokoúhlý s teleobjektivem rozlišení 12 MP. Zapomenout nesmíme ani na LiDAR. Původní iPhone neměl dokonce ani přisvětlovací diodu, kterou se novější iPhone samozřejmě mohou pochlubit. Co se předního fotoaparátu týče, tak ten iPhone 2G vůbec neměl. iPhone 14 Pro přední kameru samozřejmě má, a to s rozlišením 12 MP.

Design To, čeho si u iPhonu všimnete hned na první pohled, je design. Ten je opravdu prvotřídní, a to po celou historii. Ano, aktuálně už na iPhone 2G můžeme pohlížet jako na legrační zařízení, v té době se ale jednalo o neskutečný skok dopředu a vybočení z davu – byl prostě úžasný. Co se rozměrů (V x Š x T) týče, tak iPhone 2G má 115 x 61 x 11.6 milimetru, zatímco iPhone 14 Pro 147.5 x 71.5 x 7.9 milimetru. Váha iPhone 2G dosahuje 135 gramů a iPhone 14 Pro váží 206 gramů. Šasi iPhonu 2G bylo vyrobeno z plastu, záda byla zpracována z hliníku, oproti tomu iPhone 14 Pro nabízí ocelové šasi a skleněná záda.

Baterie Oba dva porovnávané iPhony se od sebe liší také v kapacitě baterie a výdrži. U nových iPhonů samozřejmě baterie několikanásobně narostla – konkrétně model 14 Pro má kapacitu baterie 3200 mAh, oproti tomu iPhone 2G nabízel baterii o celkové kapacitě pouhých 1400 mAh. I to ale samozřejmě tehdy uživatelům dostačovalo, a to především vzhledem k menšímu displeji a dalším aspektům.

Konektivita Co se týče konektivity, tak aktuálně marně již několik let u iPhonů čekáme na nasazení konektoru USB-C, na který Apple z určitých důvodů zkrátka přejít nechce. Již letos bychom se ale konečně měli dočkat, a to mimo jiné díky nařízení EU. Každopádně, ve srovnání s iPhonem 2G můžeme být ještě rádi za Lightning. Ten se totiž „chlubil“ širokým 30pinovým konektorem, který podporoval standard USB 2.0. Nesmíme však zapomenout na bezdrátovou konektivitu – zatímco iPhone 14 Pro nabízí bezdrátové Qi nabíjení a hlavně MagSafe, tak původní iPhone 2G ničím takovým nedisponoval.