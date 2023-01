Gurman: První AR/VR headset Applu se představí ještě před WWDC

Rok 2023 se může do historie Applu opět zapsat zlatým písmem. Dočkat bychom se v jeho průběhu totiž měli představení dlouho očekávané novinky ve formě první generace AR/VR headsetu, kterou by měl Apple konečně proniknout do světa pokročilé virtuální a rozšířené reality. A díky zdrojům velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, jehož zdroje pochází dle všeho přímo z Applu, máme nyní jasno v tom, kdy jej kalifornský gigant představí.

Je tomu jen pár dní, co přední Apple analytik Ming-Chi Kuo díky svým zjištěním oznámil, že má Apple v plánu svůj headset uvést buď na první jarní Keynote plánované na březen či duben, nebo až na WWDC a to i přesto, že bylo zprvu v plánu uvedení hned v lednu. Na tato slova nyní navázal právě Mark Gurman s tím, že mnohem pravděpodobnější je nyní podle jeho informací první z uvedených termínů – tedy jarní Keynote a březen či duben. Vývoj produktu se totiž nyní opět daří podle plánu s tím, že představení hardwaru by rád Apple stihl ještě před WWDC kvůli tomu, aby se právě na WWDC mohl už naplno věnovat softwarové stránce.

Přestože má tedy být novinka představena již za pár měsíců, první šťastlivci z řad běžných jablíčkářů si ji podle Gurmana vyzkouší až v průběhu letošního podzimu. Start výroby novinky je totiž naplánován až na závěr léta, potažmo začátek podzimu a to navíc ještě ve velmi malých objemech. První generace produktu má být totiž jednak ještě relativně nedokonalá z hlediska uživatelského komfortu například kvůli určitým omezením ve formě nutnosti spojení s iPhonem, ale hlavně pak drahá. Už nyní je proto Applu jasné, že se o prodejní hit jednat nebude, protože v dnešní době ve výsledku ani nemůže.