Recenze organizéru klíčů KeySmart iPro s Apple Find My, který si zamilujete!

Jsou věci, které používáme den co den od chvíle, kdy nás poprvé rodiče pustí samotné ven a přesto by mě nikdy nenapadlo, že je možné je inovovat. Obyčejné klíče, které používá každý z nás, se postupem času stávají neforemným chomáčem něčeho, na čem máte množství přívěšků, chrastí vám to v kapse a kamkoli to položíte, bojíte se, abyste něco nepoškrábali. Existuje však řešení v podobě organizéru klíčů KeySmart iPro, který by nám měl pomoci s uspořádáním, ochranou a hledáním klíčů. Navíc v něm kromě klíčů můžete najít příslušenství, podobně jako u švýcarského otevíracího nože. Pojďme se podívat na vychytávku, kterou jsem si zamiloval a po více než čtvrt století jsem díky ní změnil způsob, jak nosím klíčky.

Tou největší inovací kromě přívěšků, kterou jsem za posledního čtvrt století s klíčky udělal, bylo, že jsem na ně před rokem připnul AirTag. Když mi však domů dorazil KeySmart iPro, už na první pohled mě řešení organizátoru nadchlo a já si říkal, že bych konečně mohl přestat hledat konkrétní klíč v chomáči dalších klíčů. Jakmile otevřete krabičku s KeySmart, stačí jej zapnout a aktivovat tak Find My. Jednoduše dáte organizér poblíž svého iPhone, na kterém zapnete aplikaci Find My a přidáte nový předmět, který si pak už jen pojmenujete a vytvoříte si upozornění. Find My zvládá 1:1 to, co AirTag s jedinou výjimkou místného hledání. Jinak se můžete nechat upozornit, na to, že jste se od předmětu vzdálili, můžete jej nechat vydávat zvuk, lokalizovat jej, nahlásit jako ztracený a tak dále. Vše funguje velmi jednoduše a rozdíl oproti AirTagu je skutečně jen v místním hledání.

Jakmile máte organizér připojený k Find My, stačí jej rozebrat pomocí dvou šroubů a poté do něj jednoduše vložit klíče tak, jak vám to nejlépe ukáže video přímo od výrobce. Součástí balení jsou podložky, díky kterým vyrovnáte výšku nebo počet klíčů na levé a na pravé straně tak, aby byly obě části KeySmart v rovině a poté je už jen spojíte k sobě pomocí oněch šroubů. V balení najdete také otvírák na lahvě, který rovněž slouží také jako poutko, pokud byste přece jen některému z přívěšků nechtěli dát sbohem a chcete jej mít i nadále u sebe. Jakmile šrouby dotáhnete, funguje celé řešení KeySmart iPro stejně jako švýcarský nožík s tím, že jednoduše pootočíte klíč, který potřebujete a odemknete s ním nebo zamknete a poté jej pootočíte zpátky do organizéru.

Samotný organizér, tedy jeho tělo, je tvořeno velmi pevným plastem s tím, že klíče drží na kovových šroubech. Kromě funkce Find My má organizér také integrovanou svítilnu, která vám pomůže například trefit se do klíčové dírky ve tmě. Celá konstrukce včetně tlačítek pro spárování s iPhonem a aktivaci svítilny je velmi pevná a nemusíte se bát, že by se vám klíčenka rozpadla. Pokud máte krátké klíče, ty se do organizéru vejdou proti sobě, pokud máte delší klíče jako třeba od domovních dveří, ty je pak možné dát buď na střídačku proti sobě s tím, že protilehlé místo vyplníte podložkami, nebo se tak jako ja smíříte s tím, že budou trošku nakřivo, což mi ve výsledku přijde i elegantnější řešení kvůli hledání jednotlivých klíčů. Aby vám fungovala služba Find My, musíte klíčenku dobít jednou týdně pomocí microUSB kabelu, který je součástí balení. Chápu, že se to může zdát hodně, ale tak to zkrátka je a je jen na vás, zda se s tím smíříte nebo vás nabíjení bude obtěžovat.

Mě osobně se KeySmart iPro zalíbil natolik, že u něj už zůstanu, protože je rozhodně lepší mít v kapse něco takového, než chomáč klíčů. Na druhou stranu musím naprosto otevřeně přiznat, že to, jak vypadaly mé klíče doposud, je jen a pouze moje chyba a moje věc a proto kdybych oddělal vše, co na nich nutně nepotřebuju, bylo by to také řešení. Jediné, co mi přijde trošku jako nevýhoda, je fakt, že většina lidí, kteří nemají ovládání od garáže integrované do vozu, si dávají „pípač“ od garáže právě na klíče a ten na KeySmart iPro dáte jedině jako přívěšek. Já sice mám ovládání od garáže integrované do auta, ovšem i tak jsou situace, kdy člověk chce otevřít garáž bez toho, aniž by byl v autě. Zatím jsem to vyřešil tak, že jsem ovládání dal na KeySmart právě jako přívěšek. Kdyby se podařilo do budoucna vyřešit i toto, budu opravdu rád. KeySmart iPro tedy rozhodoně doporučuju pro každého, kdo chce mít klíče v kapse ve velikosti švýcarského nožíku, aniž by mu cokoli kdekoli zavazelo nebo vydávalo chrastivý zvuk. Pokud používáte Apple Wallet nebo Apple Pay, pak z domu nově budete vycházet skutečně jen s mobilem a malou designovou klíčenkou.

