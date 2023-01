5 největších přešlapů Applu ve 21. století

Antennagate Apple představil mnohými milovaný iPhone 4 již před třinácti lety, tedy v roce 2010. Jednalo se svým způsobem o revoluční telefon, který přišel s designem, který předběhl dobu, a to kombinací skla a hliníku. Na první pohled se tedy jednalo o parádní stroj, z hlediska praktičnosti už tomu tak ale bohužel nebylo. iPhone 4 totiž trpěl na slabý signál, a to především při volání, když jej uživatel držel v levé ruce. Antény totiž byly integrovány do hliníkového těla, a když uživatel vzal iPhone 4 do levé ruky, tak způsobil „zastínění“, což vedlo klidně i k nemožnosti volání. Celý tento případ je znám pod názvem antennagate. Fotogalerie iPhone 4s iPhone 4 Gold iPhone 4 Gold iPhone 4S iPhone 4S iPhone 4 back FB iphone 4 iphone 4 iPhone 4 (2010) DIY-Papercraft-Apple-iPhone-4 iPhone 4 iPhone 4 Angular I takto mohl vypadat iPhone 4. Apple zjevně koketoval s myšlenkou na odstranění home buttonu dřív, než to bylo cool. iPhone 4 iPhone 4s iPhone 4 iPhone 4 iphone 4 02 Zdroj: Wikipedia iPhone 4 - FB iphone 4s iPhone 4s-FB Vstoupit do galerie

Bendgate Další obrovský problém, se kterým se musel Apple vypořádávat, přišel v roce 2014, kdy jsme se dočkali představení iPhonu 6. Tento telefon přišel opět s revolučním designem a z ostrých hran se přešlo na hrany zaoblené, zároveň samozřejmě došlo k celkovému zvětšení. Celý iPhone 6 byl zhotoven z hliníku, což mělo zaručit odolnost – bohužel ale nastal problém. Objevovalo se totiž čím dál tím více uživatelů, kterým se iPhone 6 podařilo ohnout, a to hlavně při nošení v zadní kapse. Hliníkové tělo bohužel nebylo dostatečně silné a v nejslabším místě, okolo tlačítek, docházelo jednoduše k ohnutí celého rámu. Tato kauza dostala název bendgate a v dalším roce, s příchodem iPhone 6s, došlo k vyřešení tohoto problému, a to využitím silnějšího hliníku. Fotogalerie #2 iPhone 6s bendgate bendgate bendgate iPhone 6 Plus Bendgate iPhone 6 Plus Bendgate Vstoupit do galerie

Motýlková klávesnice Pokud jste si koupili MacBook v letech od 2015 do 2019, tak měl tzv. motýlkovou klávesnice. Tato klávesnice se chlubila hned několika vlastnostmi – primárně měla extrémně nízký zdvih, a to díky motýlkovému mechanismu kláves, díky čemuž se mohly stát MacBooky ještě o kus užšími. Krátce po představení se ale začaly objevovat první problémy, které poukazovaly na to, že jsou motýlkové klávesnice extrémně náchylné na poškození. Často stačil jen malý drobek k tomu, aby některá z kláves přestala fungovat, každopádně i celková spolehlivost byla velmi špatná a motýlkové klávesnice jednoduše „odcházely“. Následně byl Apple nucen chybu přiznat a zahájil bezplatný servis motýlkových klávesnic, který běží doposud.

AirPower Kromě toho, že Apple každým rokem představuje nová zařízení, tak se zaměřuje také na různé příslušenství – a rozhodně se mu to daří. V roce 2017, při představení revolučního iPhonu X, jsme se dočkali taktéž představení bezdrátové nabíječky AirPower. Tato bezdrátová nabíječka se měla od těch ostatních zcela lišit, a to z důvodu možnosti nabití až tří zařízení najednou s tím, že jste je mohli položit kdekoliv na plochu, bez nutnosti ustřeďování na určité místo. Mnoho jablíčkářů si AirPower na první pohled zamilovalo, čas ale ubíhal a jablečná bezdrátová nabíječka stále nebyla uvedena do prodeje. Po dvou letech, tedy v roce 2019, pak Apple uvedl, že musel vývoj AirPower zrušit, jelikož zkrátka přecenil své síly a nebyl jej schopen vyvinout tak, aby mohl jít do prodeje. Největším problémem bylo přehřívání a vysoká cena. Fotogalerie #3 AirPower Apple AirPower Airpower Airpower Airpower iPhone-AirPower-fb airpower3 airpower2 airpower1 nova airpower schema Zdroj: Twitter Vstoupit do galerie