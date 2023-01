Pitaka představila unikátní obaly pro iPady, přidají jim podporu bezdrátového nabíjení

Společnost Pitaka zřejmě není třeba na magazínu věnovaném společnosti Apple jakkoliv sáhodlouze představovat. Jedná se totiž bezesporu o jednoho z nejznámějších výrobců příslušenství pro iPhony, AirPods, Apple Watch i ostatní Apple produkty s poměrně unikátním designem. Své produkty totiž vyrábí z aramidu, díky čemuž jsou tak extrémně odolné, ale zároveň lehké, úzké a designově velmi minimalistické. A nyní se Pitaka rozhodla, že budou i inovativní.

Na veletrhu CES představila Pitaka sérii zbrusu nových krytů nebo chcete-li obalů pro iPady, které na první pohled dokonale zapadají do zbytku jejího produktového portfolia z aramidu. Jejich hlavní síla je však jinde – konkrétně v nabíjení. Pitaka totiž nasadila do krytů elektroniku, která umožňuje iPady nabíjet bezdrátově, tedy s mírným přivřením očí. Kryty totiž disponují speciální ploškou s piny, která se připne k nabíjecí stanici taktéž z dílny Pitaka a která dokáže následně „poslat“ přes systém obvodů energii až do USB-C portu iPadu. Do toho je totiž vsunuta koncovka integrovaná právě do krytu, což tabletu zajistí nabíjení. Ano, jedná se sice do jisté míry o podvod, na druhou stranu jsme se však s těmito řešeními setkávali v minulosti i u iPhonů bez podpory bezdrátového nabíjení a skoro se tak až chce říci, že jsme nyní svědky oprášení něčeho, co v minulosti fungovalo více než dobře. Jak rychle se novinky dostanou na trh a potažmo kolik budou stát nicméně zatím nevíme.