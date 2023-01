Jak zlepšit kvalitu zvuku AirPods

Vypnutí aktivního potlačování hluku

Jednou z hlavních funkcí, které nabízí některé AirPody, je rozhodně aktivní potlačování hluku. Konkrétně tuto vychytávku najdete u AirPods Pro a Max a konkrétně dokáže po zapnutí vyrušit veškerý nechtěný hluk, který by mohl procházet do vašich uší. Z toho by mohlo vyplývat, že kvalita zvuku při aktivním potlačování hluku musí být lepší, opak je však pravdou. Vyšší kvality dosáhnete tehdy, kdy potlačování hluku vypnete – zvuk totiž bude čistější, samozřejmě s nutností nacházet se v klidném prostředí. Potlačování hluku lze vypnout v ovládacím centru po podržení prstu na dlaždici pro změnu hlasitosti.