Jak prodloužit výdrž Apple Watch s watchOS 9.2

Pokud vlastníte iPhone, tak jistě víte o tom, že na něm můžete aktivovat režim nízké spotřeby, a to několika způsoby. Dlouhou dobu byl tento režim k dispozici jen na jablečném telefonu, v poslední době se ale rozšířil i na dalších Apple zařízení, včetně hodinek. Naprostým základem pro prodloužení výdrže baterie Apple Watch je tedy aktivace režimu nízké spotřeby, čehož docílíte tak, že otevřete ovládací centrum, kde už jen stačí klepnout na prvek s aktuálním stavem nabití a aktivovat Režim nízké spotřeby.

Displej je jednou ze součástí, která u přenosných zařízení spotřebovává nejvíce energie. Zatímco například iPhone či Mac dokáže díky senzoru okolního světla automaticky jas měnit, tak v případě Apple Watch tomu tak není a jas zůstává stále stejný. Jas displeje jablečných hodinek však můžete změnit ručně, čímž dokáže šetřit baterii. Pokud byste tak chtěli učinit, stačí přejít do Nastavení → Zobrazení a jas, kde už jen klepnutím na ikonu menšího sluníčka snižte jas na nižší hodnotu.

Vypnutí rozsvěcování displeje

Displej vašich Apple Watch se může rozsvítit různými způsoby. Buď na něj můžete klepnout prstem, případně můžete pootočit digitální korunkou. Nejčastěji si však necháváme displej zapnout automaticky zvednutím ruky směrem k obličeji. Jedná se o nejpohodlnější způsob, každopádně čas od času může dojít ke špatnému rozpoznání pohybu a displej se aktivujete i tehdy, kdy se na něj nedíváte. Pokud se tohle děje často, může to způsobit zkrácení výdrže baterie. Vyřešit to lze jednoduše deaktivací této funkce, což provedete na iPhonu v aplikaci Watch, kde přejděte do Moje hodinky → Zobrazení a jas a deaktivujte funkci Probudit zvednutím zápěstí.