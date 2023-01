YouTube, stejně jako veškeré ostatní portály, se neustále vyvíjí. Pokud už delší dobu YouTube sledujete, tak si jistě pamatujete na to, jak tento web před pár lety vypadal. Mnozí z vás si pak jistě vzpomenou na různá videa, která se postupně stala nejsledovanějšími, na chybu s vyobrazením 301 zhlédnutí a vyšším počtem to se mi líbí. Mezi jednu z největších novinek za poslední dobu však rozhodně patří odstranění palců dolů, chcete-li disliků, u veškerých videí. To je obrovská škoda, jelikož tak šlo jednoduše poznat, když je nějaké video opravdu špatné, popřípadě když neuvádí pravé informace.

Jak vrátit dislike na YouTube

Když YouTube palce dolů odstranil, svalila se na něj lavina kritiky, a to relativně oprávněně. Postupem času se ukázalo, že YouTube své rozhodnutí nepřehodnotí, a tak se začala objevovat myšlenka toho, jakým způsobem lze dislike na YouTube vrátit. V případě, že využíváte Google Chrome či jiný prohlížeč stavený na platformě Chromium, popřípadě prohlížeč Mozilla Firefox, tak si jednoduše můžete stáhnout rozšíření, která vám počty palců dolů na YouTube navrátí. Bohužel, stejné rozšíření pro Safari neexistuje, i přesto je ale k dispozici možnost, jak můžete palce dolů na YouTube do tohoto prohlížeče vrátit. Stačí postupovat následovně:

Prvně si na vašem Macu z App Store stáhněte a spusťte aplikaci Userscripts.

aplikaci Následně se otevře malé okno, ve kterém klepněte na tlačítko Open Safari Preferences.

Tímto se otevře nové okno s předvolbami Safari, kde u Userscripts zaškrtněte políčko.

Jakmile tak učiníte, přejděte do Safari a nalevo od adresního řádku klepněte na ikonu > .

. Poté se otevře malé okno, ve kterém klepněte na možnost Open Extension Page.

Dále v levé horní části klepněte na ikonu + , a poté v menu stiskněte New Javascript.

, a poté v menu stiskněte Následně se přesuňte na tuto stránku s kódem , který celý označte (Command + A) a zkopírujte (Command + C).

, který (Command + A) a (Command + C). Pak se vraťte zpět do okna s rozšířením a zkopírovaný kód zde vložte (Command + V).

a (Command + V). Nakonec už jen stačí klepnout vpravo dole na Save, čímž dojde k uložení a zprovoznění.

Výše uvedeným způsobem tedy můžete do Safari na Macu vrátit dislike na YouTube. Nyní, když si otevřete nějaké video, tak se klasicky pod videem objeví nejen počet palců nahoru, ale také dolů. Někteří z vás se dost možná ptají, jakým způsobem vlastně tohle rozšíření získává data o palcích dolů – jak uvádí vývojáři na stránkách, tak jsou využívána jednak archivovaná data, a jednak data uživatelů, kteří mají nainstalované rozšíření a dávají palce dolů. Znamená to teda, že zobrazené počty disliků nejsou stoprocentně pravé, ale čistě orientační, i tak se ale jedná o skvělé rozšíření, díky kterému ihned zjistíte, zdali konkrétní video za něco stojí, anebo je k ničemu.