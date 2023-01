Nový důvod k panice? Na internet unikly fotky z robotického vysavače!

Žijeme v době, která nás doslova obklopuje nejrůznějšími technologickými hračkami, které nám mají usnadnit život. Nejeden uživatel si však v souvislosti s touto skutečností klade otázku, zda není toto usnadňování našich životů do jisté míry vykoupeno ztrátou našeho soukromí. Přeci jen, dané produkty jsou protkány nejrůznějšími senzory a snímači, které mají potenciál o okolí kolem sebe – a tedy ve výsledku i o nás – leccos zjistit. Pokud to udrží v tajnosti, tedy jinými slovy „v sobě“, o nic ve výsledku nejde. Na konci prosince se však na internetu objevily fotky z robotického vysavače Roomba zachycující obydlí člověka, který jej k úklidu používal a vyvolaly pořádný poprask. Je ale k panice důvod?

Zdroj fotek v galerii: MIT Technology Review

Odpověď na tuto otázku je naštěstí relativně jednoduchá – tedy alespoň podle vyjádření vedení společnosti iRobot, která vysavače Roomba vyrábí. Fotky, které jako první zveřejnil portál MIT Technology Review, sice z vysavače skutečně pochází, avšak dle slov výrobce jen z testovacího modelu, ke kterému mají přístup pouze zaměstnanci společnosti, kteří navíc musí souhlasit s tím, že bude vysavač využívat kameru za účelem snahy zlepšit jeho funkčnost. O zveřejnění fotek se pak měl postarat jeden z nespokojených zaměstnanců společnosti, který se na testování podílel (dle všeho měl fotky analyzovat a upravovat podle nich systém), se kterým iRobot okamžitě rozvázal spolupráci. Vysavače určené pro běžné uživatele nicméně záznamy z jejich domácností nikam neposílají a jejich uživatelé se tak nemusí obávat toho, že by jejich fotky unikly na internet a třeba je odhalily v nelichotivých situacích. Jakýkoliv poprask nebo obavy ze špehování jsou tedy zbytečné. Pokud přesto robotickým vysavačům nevěříte právě kvůli možnému šmírování přes kameru, není nic jednoduššího než zakoupit vysavače s laserovým navigováním, které sice přes své senzory dokáží do jisté míry vytvořit 3D modely místností, to je však ve výsledku vše, čeho jsou schopny.

