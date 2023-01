HBO Max novinky leden 2023: The Last of Us, Insidious 2 a další

Nový rok je tu, a na streamovacích platformách startuje nová éra, spojená s příchodem celé řady zajímavých seriálových i filmových novinek. Výjimku v tomto směru netvoří ani služba HBO Max, která si pro své předplatitele připravila na leden plno zajímavého nového obsahu. Na jaké seriálové i filmové novinky se můžete na HBO Max těšit v průběhu ledna? Upozorňujeme čtenáře na to, že jsme při tvorbě článku vycházeli z celosvětového programového plánu HBO Max na leden, a může se stát, že některé novinky u nás v lednu uvedeny nebudou.

Lednové seriálové premiéry na HBO Max

Hlavním lednovým lákadlem bude na HBO Max seriál The Last of Us, mezi další novinky bude patřit spin-off seriálu Scooby Doo Velma nebo seriál The Climb. Kromě těchto novinek bychom se v lednu měli na HBO Max dočkat například nových řad seriálů Stargirl, Teorie her s Bomanim Jonesem nebo YOLO: Nekonečná párty.

The Last of Us

Bezpochyby nejočekávanější novinkou na HBO Max pro měsíc leden je seriál The Last of Us. Děj seriálu se odehrává dvacet let poté, co moderní civilizace zanikla. Joel, otrlý trosečník, je najat, aby propašoval Ellie, čtrnáctiletou dívku, která přežila, z tísnivé karanténní zóny. To, co začíná jako malá zakázka se brzy stane brutální a srdcervoucí cestou, když oba musí projít USA a jsou odkázáni jeden na druhého, aby přežili. V seriálu The Last of Us účinkují Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Tory, Nico Parker a další. Předlohou je stejnojmenná hra. Premiéra devítidílné první série je na HBO Max naplánovaná na 16. ledna.