5 nových funkcí, které letos dorazí do iOS 16

Rok 2023 je tady a od představení zbrusu nových operačních systémů od Applu nás aktuálně zase dělí jen půlrok. Do té doby je tady ale stále relativně nový iOS 16 a další aktuální systémy, které před pár měsíci přišly s mnoha zajímavými novinkami. Apple však přichází s novými funkcemi také v rámci menších aktualizací – některé z nich jsou nové kompletně, jiné jsou již před nějakou dobou představené, ale odložené. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 funkcí, které letos dorazí do iOS 16, ještě před představením další majoritní verze systému pro iPhony.

Jednou z hlavních novinek, na kterou u iPhonů (a iPadů) čekáme, jsou rozhodně webové notifikace. V případě, že vlastníte Mac, tak jistě víte o tom, že si v rámci webových prohlížečů můžete aktivovat notifikace z webů, které vás pak mohou informovat o novém obsahu, v našem případě třeba o článcích. Apple slíbil, že se webových notifikací dočkáme i v rámci iOS a iPadOS 16, bohužel se na tuto funkci ale jaksi zapomnělo, a to jak ze strany uživatelů, tak kalifornského giganta. Podle oficiální zpráv bychom se však měli této „novinky“ dočkat již co nevidět na začátku roku 2023.

Rozšířená ochrana dat na iCloudu

Na konci minulého roku představil Apple novou bezpečnostní funkci v podobě rozšířené ochrany dat na iCloudu. Tato novinka zaručuje rozšíření koncového šifrování na iCloudu, a to o mnoho dalších typů dat. Konkrétně lze takto nově zašifrovat například zálohy, připomínky, zprávy, záložky, data na iCloud Drive, zkratky a další. Tato novinka byla přidána v iOS 16.2, avšak s tím, že je k dispozici pouze ve Spojených státech amerických a do dalších zemí se dostane na začátku roku 2023. I Česko by se tedy mělo dočkat této skvělé bezpečnostní novinky již brzy, doufejme že už v iOS 16.3.