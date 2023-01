Podívejte se na rekordní ohňostroj v Emirátech, na kterém se podílelo přes 670 dronů

Když se v Emirátech rozhodnou něco udělat, tak to většinou stojí za to, ať je to co je to. Ohňostroj, který si připravili pro přivítání roku 2023 tak během dvanácti minut překonal hned dva Guinessové rekordy. To co je na něm však z hlediska technologií nejzajímavější je fakt, že se ohňostroj netýkal jen profesionální pyrotechniky, ale podílelo se na něm také více než 670 dronů, které dopůňovaly výbuchy a staly se součástí ohňostroje. Právě drony se postaraly o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Rekordní byl jejich počet, konkrétně 673.

Drony pak vytvořily také nejvýše umístěný vzkaz Šťastný nový rok 2023, který byl ve výšce 1100 metrů nad hladinou moře. Na celý ohňostroj se můžete podívat na následujícím videu buď ve 4K ze břehu a nebo pak přímo z dronu.