Prosince 2022 na Apple Music – Senzace z TikToku, neobyčejný songwriter i raritní Sugababes

Prosinec je takřna za námi a s ním i náš tradiční souhrn novinek na Apple Music. Co tedy ve dvanáctém měsíci roku 2022 dorazilo do jablečné streamovací služby a zároveň stojí za poslech?

Sam Ryder – There’s Nothing But Space, Man!

Když vám někdo bude říkat, že Eurovize je šaškárna, pusťte mu Sama Rydera. Se singlem Space Man reprezentoval Británii a rozhodně to nebyla pitomost. A takový je vlastně celý Ryder. Proslavil se na TikToku, kde během covidu lidi bavil různými covery a bavit chce evidentně dál. Nebere se moc vážně, a přitom umí skládat, a to je v tom světě hudebních virálních pseudosenzací vlastně zázrak.

SZA – SOS

Na to, jak krátce je SZA na scéně, už toho zvládla opravdu hodně. Debutovala v roce 2017 a z její první desky Ctrl si kdekdo sedl na zadek. Čtyři nominace na Grammy a následně na Zlatý glóbus a Oscara za skladbu All the Stars mluví za vše. Na novince SOS potvrzuje silné postavení, asistuje jí řada hostů a mezi producenty a producentkami najdeme i Lizzo nebo Björk. Sledujte tuto desku pozorně, za pár měsíců zase začne sbírat nominace kde může…

Martin Chobot – Pootevřené dveře

Album sice vyšlo už na konci listopadu, ale zaslouží si zde zmínku. Martin Chobot byl dlouho známý hlavně jako výtečný kytarista z kapely Ewy Farne, se kterou coby její partner a manžel občas pronikl i na stránky bulváru. Na sólovém debutu se představuje jako neobyčejně silný songwriter s uvěřitelnými osobními texty a melodikou, za kterou by se nestyděl ani David Stypka. Víc takových lidí v popmusic a hned ten tuzemský mainstream bude vypadat jinak.

Sugababes – The Lost Tapes

Sugababes stály vždycky tak trochu stranou toho popíčku, který dělala lavina dívčích skupin spuštěná Spice Girls a trvající až do minulé dekády. Hudba těchto tří slečen nebyla prvoplánově líbivá, jako autorky měly rozhodně co říct, což potvrzovaly i sólově. The Lost Tapes je jedna z těch „archivních rarit“, které mají smysl a nejde o žádné zvukové výškrabky. Vznikla jako regulérní studiovka před osmi lety, když se Sugababes daly znovu dohromady, ale z nějakého důvodu její vydání nedostalo tehdy zelenou. Tak aspoň teď.

Weezer – SZNZ: Winter

Američtí Weezer můžou někomu připadat jako hudební grafomani, protože za třicet let na scéně vydali patnáct desek, z toho čtyři za poslední tři roky. Ale jejich letošní projekt SZNZ (čteno Seasons) stojí za zmínku. Kapela se rozhodla na začátku každého ročního období vydat EP s trochu odlišným zvukem, náladou i pojetím tak, aby odpovídaly jaru, létu, podzimu a nyní to zakončili zimou. V době, kdy řada lidí v branži lamentuje, že desky jsou přežitek a nevyplatí se je vydávat, je tohle možná cesta ven. Weezer se minimálně snaží nestát na místě, i když zní vlastně pořád stejně.

