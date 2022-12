Co se Applu v letošním roce povedlo

S koncem roku jsou úzce spjata nejrůznější bilancování a byla by proto škoda, kdybychom si tuto příležitost nechali utéci. Uplynulých (skoro) dvanáct měsíců ve světě Applu bylo totiž rozhodně zajímavých, byť zcela otevřeně řečeno ne tak úplně v pozitivním smyslu. Když se totiž člověk zamyslí nad tím, co se Applu v letošním roce vlastně povedlo, bohužel jej napadne daleko méně věcí než tomu bylo v předešlých letech – tedy minimálně my v redakci to tak letos vnímáme. Hned na úvod se nicméně sluší dodat, že Apple je naším denním chlebem a právě proto jsme k němu nyní možná až moc kritičtí, jelikož jej bedlivě sledujeme již řadu let de facto v kuse. Následující řádky berte proto prosím jako ryze subjektivní záležitost.

Zatímco v předešlých letech šla vyzdvihnout řada produktů v čele s AirTagy, čipy Apple Silicon a tak podobně, letošní rok přinesl pozitiva v o poznání menším měřítku. Když budeme vše rekapitulovat hned od začátku roku, prvním světlým bodem byl redesign MacBooku Air, který tento stroj konečně přenesl do moderní doby. Ne, že by dřívější design Airu byl špatný, ale ten nový je zkrátka něčím, co leckoho přiměje k upgradu, protože co si budeme povídat – design hraje v dnešním světě pro mnoho lidí prim daleko větší než výkon a další technické specifikace. Než začne spousta z vás namítat, že cena tohoto stroje je přehnaná, pak vězte, že si to uvědomujeme, ale o kritice tento článek není. Té se budeme věnovat později v samostatném textu.

Další poměrně světlý bod částečně dorazil v červnu, naplno pak během letošního podzimu. Pokud hádáte, že máme na mysli operační systémy, trefili jste se přesně do černého. Ty sice nejsou v žádném případě dokonalé a do jisté míry nutí člověk přemýšlet nad tím, zda má vůbec smysl je vydávat každý rok, nebo by stačila frekvence jednou za dva roky, ale zato pořádně jak z hlediska novinek, tak i chybovosti, ale některé prvky v nich jsou zkrátka fajn. Například možnosti přizpůsobení Lock Screenu na iPhonu, možnost využít iPhone jako webkameru na Macu či třeba plnohodnotný úsporný režim pro Apple Watch rozhodně potěší, přestože se jedná o drobnosti. Těch softwarových drobností je ale letos naštěstí relativně dost a proto věříme, že jimi Apple dokázal zaujmout možno mnohem víc než tomu bylo v předešlých letech, byť opět s určitou pachutí – tentokrát ve formě chybovosti OS jako takových.

Hodnotit podzim z hlediska produktů je pak extrémně složitou záležitostí, stejně jako třeba hodnotit Mac Studio a Studio Display. De facto všechny tyto produkty (potažmo všechny z letoška) mají totiž své příznivce i odpůrce a ať sem napíšeme cokoliv, od jednoho či druhého tábora to pravděpodobně schytáme. Kdybychom však přesto měli nějaké ty produkty vytasit, za povedené by šlo označit iPhony 14 Pro pro jejich fotografické schopnosti a zajímavě myšlený Dynamic Island, AirPods Pro 2 za velmi slušně vylepšený zvuk a Apple Watch Ultra, jelikož se jedná o skutečně zajímavé smartwatch, které mají určitě potenciál si v nabídce Applu vydobýt neotřesitelné místo. Kdybychom se pak měli od hardwaru oprostit, Apple si zaslouží pochválit třeba za spuštění prodeje originálních dílů pro opravy jeho produktů běžným jablíčkářům (byť u nás zatím tato možnost dostupná není) či klasiky typu dlouhodobá vytrvalá podpora charitativních organizací či pomoc obětem živelných katastrof. Víc toho však tak nějak není a je to upřímně škoda. Letošek byl holt jedním z nejnudnějších, které jsme v novodobé historii Applu viděli.