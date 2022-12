První kroky s Apple Pencil aneb co dělat, když ji dostanete pod stromeček

Ještě než se pustíte do čtení následujících řádků, rádi bychom vás upozornili na to, že jsou věnovány primárně uživatelům, kteří pod stromečkem nalezli svůj první Apple produkt. Právě ti totiž rady z tohoto článku využijí nejvíce (a pravděpodobně i jediní).

Pokud jste byli letos obzvlášť hodní, možná vám Ježíšek nadělil nějaký jablečný produkt. Jste-li „hračička“ a máte rádi uměni či si jen tak ve volném čase kreslíte, třeba jste pod stromečkem našli Apple Pencil. Toto jablečné pero k iPadu není jen pouhým stylusem. Máte-li trošku trpělivosti a citu, můžete s ním časem doslova kouzlit. Na to vám tip ale nedáme. V tomto článku si povíme, jak Apple Pencil spárovat s vašim iPadem. Pokud jste Apple Pencil ještě nerozbalili, otevřete krabičku, sundejte ochrannou fólii a zatáhněte za plastový výběžek na boční straně. Následně uvidíte Apple Pencil, a to rovněž zabalené do fólie.

Apple Pencil 1. generace

Způsob párování vašeho jablečného pera s iPadem se liší na základě toho, jakou generaci vám Ježíšek nadělil. V zásadě je nutné říct, že párování jablečných produktů je vždy velmi jednoduchým úkonem. V případě Apple Pencil tomu pochopitelně není jinak. U této generace musíte sundat víčko na horní straně pera. Jakmile tak učiníte, objevíte Lightning konektor, který zapojte do iPadu. Zanedlouho se objeví vyskakovací okno, které odklepnete. Nyní je pero spárováno s vašim iPadem. Párování ukončíte, jakmile zapnete letový režim, restartujete iPad nebo spárujete pero s jiným podporovaným zařízením. Příslušenství lze nabíjet dvěma způsoby. Buď jej připojíte k iPadu, nebo adaptéru. Za mě bych ho rozhodně k iPadu nepřipojoval. Stačí jeden nešikovný pohyb a je zle. Apple Pencil 1. generace spárujete s těmito modely:

iPad mini (5. generace)

iPad (6., 7., 8. a 9. generace)

iPad (10. generace) – zde je ovšem třeba mít redukci USB-C na Lightning

iPad Air (3. generace)

12,9palcový iPad Pro (1. a 2. generace)

10,5palcový iPad Pro

9,7palcový iPad Pro

Apple Pencil 2. generace

V tomto případě je párování s iPadem nejjednodušší, jelikož postačí pero přiložit k magnetickému konektoru na boku iPadu. Prakticky ihned se objeví vyskakovací okno, které odkliknete. Párování zrušíte obdobně jako u první generace. Tedy zapnutím režimu letadlo, restartováním iPadu nebo spárováním s jiným zařízením. Druhá generace Apple Pencil se rovněž elegantněji nabíjí. Postačí totiž pero připnou na magnetická konektor iPadu. Stav baterie opět uvidíte v notifikačním centru. Apple Pencil 2. generace spárujete s těmito iPady:

iPad mini (6. generace)

iPad Air (4. generace a novější)

12,9palcový iPad Pro (3. generace a novější)

11palcový iPad Pro (1. generace a novější)

Pokud se z nějakého důvodu odmítá pero spárovat, přesvědčte se, že máte zapnuté Bluetooth. Pokud problémy přetrvávají, restartujte iPad a zjistěte, zda je Apple Pencil dostatečně nabité. Snad vám tento článek pomohl a jablečné pero vám bude dělat jen radost. Tak šťastné a veselé.