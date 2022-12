Tušíte, že byste na Vánoce mohli dostat nový iPhone, anebo už jste ho dokonce pod stromečkem našli? Pokud jste si odpověděli kladně, tak byste dost možná chtěli vědět, jakým způsobem co nejjednodušeji přejít ze starého iPhonu na nový. Dobrou zprávou je, že tento proces není vůbec složitý a Apple ho připravil tak, aby ho zvládl jednoduše každý. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat, jak na to.

Jak přejít ze starého iPhonu na nový

Přechod ze starého iPhonu na nový není ničím složitým, je ale nutné ho dělat doma anebo případně kdekoliv jinde, kde je k dispozici stabilní připojení k internetu – to totiž budete potřebovat po celou dobu přenosu. Kromě nutnosti připojení starého iPhonu k Wi-Fi je taktéž důležité, abyste na něm měli zapnuté Bluetooth. Následně, jakmile tyto podmínky splníte, tak klasickým způsobem zapněte nový iPhone. Jakmile se spustí, tak jej odemkněte a v prvním kroku prvotního nastavování připojte k Wi-Fi. Pak už se zobrazí obrazovka s funkcí Rychlý přenos, kdy stačí starý odemknutý iPhone položit vedle toho nového s tím, že se na tom původním objeví malé okno, kde potvrďte spuštění přenosu dat. Nakonec už jen stačí postupovat podle zobrazených pokynů a zvolit si, zdali chcete data přesunout z iCloudu, anebo přímo ze starého zařízení – každý způsob má své výhody a nevýhody.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné přejít ze starého iPhonu na nový. Je nutné zmínit, že využitím Rychlého přenosu dojde skutečně k přenesení naprosté většiny dat, což se vám jinými způsoby nepodaří. Pokud se vám stane, že Rychlý přenos vypnete, anebo se vám nezobrazí, tak nový iPhone opětovně resetujte do továrního nastavení a začněte znova. Jakmile se proces přenosu dat, který trvá v závislosti na velikosti klidně několik desítek minut, dokončí, tak se vás následně systém dotáže, co chcete se starým iPhonem dělat. Buď ho samozřejmě můžete nechat být, anebo ho lze resetovat do továrních nastavení a připravit ho tak k prodeji. To mimo jiné učiníte v Nastavení → Obecné → Přenést nebo resetovat iPhone → Smazat data a nastavení.