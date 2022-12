T-Mobile dnes nabízí volání zcela zdarma! Zavolejte před Vánoci všem svým blízkým

Klienti největšího tuzemského operátora T-Mobile mají dnes šťastný den. Operátor totiž vyhlásil 23. prosinec Dnem neomezeného volání, což neznamená nic jiného než to, že veškeré telefonáty provedené z českých čísel T-Mobile jsou zcela zdarma a vy máte tedy jedinečnou příležitost potěšit bez přemýšlení každou vaší blízkou osobu, což je před Vánoci naprosto ideální.

Veškeré informace o Dni neomezeného volání se dozvíte zde. Obecně se ale dá říci, že jsou podmínky akce velmi jednoduché – zkrátka stačí z čísla u T-Mobile bez starosti volat na česká čísla – a to i v rámci Evropské unie – a za telefonáty vám nebude účtována ani koruna. Super je, že volání zdarma je k dispozici třeba i v případě, že stále využíváte předplacené SIM karty a nemáte na nich právě kredit. Jediné, co potřebujete pro zprovoznění bezplatného volání splňovat, je tedy opravdu vlastnictví jakékoliv T-Mobile SIM karty. Není tedy třeba cokoliv aktivovat v aplikaci ani nic podobného, díky čemuž je tak služba ještě využitelnější. Do aplikace však přesto doporučujeme zavítat. Bonusů, které v ní jsou v tuto chvíli k dispozici, je totiž poměrně dost. Při zjišťování informací pro tento článek jsme například narazili na kódy pro 3měsíční bezplatné předplatné Disney+, což se rozhodně hodí. Zde je nicméně třeba říci, že kód bohužel už pro každého není, respektive alespoň nám se v redakci u firemních čísel (tedy na firemním tarifu) nepodařil zaktivovat.