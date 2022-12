Dnes se na našem magazínu mimo jiné věnujeme článkům, ve kterých vám dáváme tipy na dárky na poslední chvíli. Už jsme si ukázali, jak můžete darovat aplikaci nebo hru z App Store pro iOS či macOS, kromě toho ale můžete také jednoduše darovat hru či digitální kupón z herní platformy Steam. Dobrou zprávou je, že s příchodem čipů Apple Silicon už se i Macy staly velmi schopnými herními mašinami, takže i na jablečné počítače můžete několik her pořídit a udělat tak radost. Pojďme se tedy podívat, jak na to.

Jak darovat hru ze Steamu

Pokud chcete darovat hru ze Steamu, tak musíte splnit několik podmínek. Prvně je nutné, abyste na Steamu byli registrovaní, a druhak musíte mít obdarovaného v přátelích. Pokud ani jednu z těchto podmínek nesplňujete a ve finále ani nevíte, co to ten Steam je, tak zkuste kontaktovat nějakého známého od obdarovaného – určitě vám případně rád(a) pomůže. Celý proces se poté dá provést buď ve webovém rozhraní platformy Steam, anebo přímo v aplikaci. Postup je každopádně prakticky úplně stejný. Postupujte tedy následovně:

Prvně se tedy přesuňte na stránky platformy Steam , anebo spusťte aplikaci Steam.

, anebo spusťte Nyní je nutné, abyste se samozřejmě přihlásili k vašemu účtu , ze kterého budete darovat.

, ze kterého budete darovat. Po úspěšném přihlášení si vyhledejte a rozklikněte hru, kterou chcete dotyčného obdarovat.

kterou chcete dotyčného obdarovat. Jakmile tak učiníte, tak si hru přidejte do košíku, jako byste ji chtěli koupit pro sebe.

jako byste ji chtěli koupit pro sebe. Poté je nutné, abyste se do košíku přesunuli a klepnuli na možnost Zakoupit jako dárek.

a klepnuli na možnost Na další obrazovce si poté v seznamu přátel najděte osobu, které chcete hru darovat.

které chcete hru darovat. Využít nyní můžete také možnost Naplánovat doručení, ideálně tedy na 24. 12.

ideálně tedy na 24. 12. Nyní vyplňte veškeré náležitosti – křestní jméno příjemce, vzkaz, typ přání a váš podpis.

– křestní jméno příjemce, vzkaz, typ přání a váš podpis. Poté klepněte na tlačítko Pokračovat , zvolte si typ platby a zadejte platební údaje.

, zvolte si typ platby a zadejte platební údaje. Nakonec stačí opět klepnout na Pokračovat a potvrdit objednávku.

Prostřednictvím výše uvedeného postupu je tedy možné darovat hru z platformy Steam. Mimo jiné jsme ale v úvodu zmínili, že můžete darovat také digitální dárkový kupon, který může obdarovaný využít na cokoliv v rámci platformy Steam. Pokud provedete nákup digitálního dárkového kuponu, tak se dotyčnému prostředky připíšou přímo na Steam účet, a to do virtuální peněženky. Pro nákup digitálního dárkového kupoónu stačí přejít na tyto stránky, a pak zvolit možnost Odeslat přes Steam. Nakonec zvolte hodnotu kuponu a postupujte stejně jako v případě, kdybyste kupovali hru. Kupóny do platformy Steam je v současné době možné zakoupit už také v trafikách, což pro někoho může být jednodušší.