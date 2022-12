Jeden z klíčových komponentů pro iPhony 15 vyrobí opět konkurence, Apple to stále nedokáže

Není žádným tajemstvím, že se Apple dlouhodobě snaží vymanit ze závislosti na konkurenčních výrobcích a co nejvíce komponentů pro své produkty si chce navrhovat a ideálně i nechat vyrábět na vlastní pěst. Ne všude se mu to však daří, byť se o to dlouhodobě snaží. Jednou z Achillových pat je v tomto směru třeba 5G modem, o jehož vývoj se Apple snaží již řadu let, avšak ne a ne se dostat ke zdárnému cíli, byť prvotní plány byly využívat jej již pro první 5G iPhony. A jak se nyní zdá, nedočkáme se ani příští rok.

Fotogalerie iPhone 15 Pro koncept - 1 iPhone 15 Pro koncept - 2 iPhone 15 Pro koncept - 8 iPhone 15 Pro koncept - 7 iPhone 15 Pro koncept - 5 iPhone 15 Pro koncept - 4 iPhone 15 Pro koncept - 6 iPhone 15 Pro koncept - 3 Vstoupit do galerie

Relativně nedávno obletěly svět znepokojivé informace o tom, že se Apple při vývoji vlastního 5G modemu pro produkty zasekl a není schopen jej v dohledné době dokončit. Na tyto informace nyní navázal asijský portál DigiTimes, který se může pyšnit přesahem do dodavatelského řetězce Applu, ze kterého se mu nyní podařilo zjistit, že si kalifornský gigant již nasmlouval velkou dodávku 5G modemů u Qualcommu, od kterého je odebírá v současnosti pro všechny své produkty. Ačkoliv má být nová generace 5G modemu Qualcommu určená pro iPhony 15 opět výrazně lepší než její předešlá generace, jelikož má internetové připojení citelně zrychlit a přitom být o dobrých 60 % méně energeticky náročná, pro Apple se vzhledem k jeho snahám o vlastní řešení o úplně dobrou zprávu nejedná. Každý rok navíc, kdy se musí spolehnout na konkurenční řešení, jej totiž jednak stojí nemalé peníze a jednak ve výsledku i určitou inovativnost u jeho produktů Očekává se totiž, že jeho 5G modemy budou opět v lecčem revoluční, tedy minimálně v provázání se softwarem a hardwarem iPhonů. Dřív než v roce 2024 u iPhonů 16 však holt nedorazí a je otázkou, jak reálný rok 2024 vůbec je.