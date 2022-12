Co chceme vidět v iPadOS 17

Jedním z hlavních hřebů každého jablečného roku je odhalení nových generací operačních systémů Applu v čele s iOS a jeho odnoží pro iPady ve formě iPadOS. Některým z vás se sice možná stále zdá, že s aktuální verzí se stále sžíváme, ale pravda je taková, že již za půl roku bude odhalena její nadcházející generace. Pojďme se proto společně podívat na to, co bychom v ní velmi rádi viděli. Ještě než se do rozboru našich očekávání pustíme, je potřeba zdůraznit, že jelikož vychází iPadOS z iOS, vztahují se všechny očekávání pro iOS 17, které jsme vydali na našem magazínu včera, i na iPadOS. V tomto článku je však nebudeme už zbytečně opakovat, ale raději vás nasměrujeme na ten včerejší kliknutím sem.

Podpora více účtů

Zatímco iPhony jsou bezesporu osobními zařízeními, iPady tak úplně za osobní označovat nelze. V mnoha rodinách totiž plní funkci jakéhosi “erárního” elektronického zařízení všech členů rodiny, kdy každý z ní má na něm své složky, aplikace a tak podobně a využívá jej ke svým potřebám. Právě s využíváním iPadu více uživateli však přichází problém ve formě prakticky nulové možnosti přizpůsobení nastavení, jelikož systém logicky netuší, že jej nevyužívá jeden člověk, ale je jich několik. Bylo by proto naprosto super, kdybychom se ze strany Applu dočkali konečně zavedení možnosti vytvoření více účtů, jelikož by se díky tomu z iPadu stalo de facto multi-user zařízení s možnostmi přizpůsobení rovnajícími se klasickým počítačům. Každý uživatel by si totiž mohl na svém účtu upravit nastavení dle svých preferencí, díky čemuž by pro něj bylo následně využívání tabletu velmi příjemné. Jasně, tímto krokem by šel Apple de facto sám proti sobě z hlediska prodejů, ale upřímně si nemyslím, že by jej podobný krok jakkoliv výrazně poznamenal. Ba právě naopak by mohl způsobit prodejní boom, jelikož by rodiny zjistily, jak užitečné pro ně vlastně iPady jsou, což by vedlo ke většímu vytížení daných zařízení a následné nutnosti koupě dalších.

Dektopový mód nebo rovnou odlehčený macOS

Apple sice iPady dlouhodobě prezentuje jakožto skvělé alternativy pro Macy, sám však této myšlence stále svým způsobem podráží nohy. Mobilní operační systém využívaný na iPadech se totiž stále s počítačovým systémem v Macích nemůže rovnat (minimálně z hlediska přívětivosti), kvůli čemuž je pro mnohé jablíčkáře stále jakýkoliv přechod na iPady z Maců nemyslitelný. Určitě by proto stálo za zvážení ještě větší přiblížení iPadOS 17 právě operačnímu systému macOS například zlepšením souborového systému a přístupnosti k němu a tak podobně, potažmo by nebylo vůbec od věci vytvořit speciální iPadovou verzi macOS a tu na tabletech v případě nutnosti spouštět. Z hlediska výkonu by na to zcela určitě měly a Applu by se podařilo dostát své vize vytvoření alternativy iPadu k Macům. Kdekdo nyní možná namítne, že je desktopovým módem do jisté míry v iPadOS 16 představený Stage Manager, ale ten je naprostou většinou uživatelů zcela upřímně vnímán jako parodie na multitasking a zkrátka něco, co dává smysl jen relativně malému množství lidí. Vnímat Stage Manager tedy jako něco, co iPady co do využitelnosti přibližuje Macům absolutně nelze.

Fotogalerie ios 13 1 ios 13 2 ios 13 3 ios 13 4 ios 13 5 ios 13 6 ios 13 7 ios 13 8 ios 13 9 iOS 13 10 ios 13 11 Vstoupit do galerie

Přívětivější práce s plochou

Když už jsme se dotkli přiblížení iPadOS systému macOS, byla by škoda zde rovnou nezmínit odemčení větších možností pro práci s plochou. Na mysli sice nemáme vyloženě 1:1 kopírovat počítače, ale zkrátka by bylo super mít rychlý a jednoduchý přístup přes plochu k čemukoliv, co si zkrátka namanu – tedy například k dokumentům, obrázkům a tak podobně. Jasně, tohle se nyní snaží umožňovat widgety, ale ty zkrátka ani přes jejich vylepšení v iPadOS 16 využívat v „počítačovém stylu“ zkrátka nemůžeme. Například takové ukládání souborů na plochu je v současnosti nemyslitelné.

Ruku v ruce s ukládáním různých souborů přímo na plochu jde i možnost umisťovat ikony jednotlivých aplikací jinak než do klasické mřížky, díky čemuž by si byl uživatel opět schopen daleko lépe přizpůsobit plochu a s tou dále pracovat. Osobně si například velmi rád rozděluji na Macu ikony souborů a aplikací do “sektorů” podle jejich zaměření, což na iPadu nemůžu. Určitou možností je sice vytvoření dalších stránek plochy, ale to není tak úplně ono.

Větší možnosti přizpůsobení stavového řádku

Poslední velkou věcí, kterou bych v iPadOS 17 moc rád viděl je větší možnosti přizpůsobení stavového řádku, který je u iPadů skutečně obrovský a tím pádem i potenciálně skvěle využitelný. Apple by jej mohl odemknout podobně jako stavový řádech v macOS, díky čemuž bychom si do něj mohli “instalovat” aplikace a data z nich mít pak neustále na očích. Například takové počasí a tak podobně by se mi ve stavovém řádku líbilo hodně, stejně jako ikony aplikací, které by sloužily jako zkratky k nim.