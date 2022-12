Wolfenstein: The New Order znovu oživuje sérii, která vytvořila žánr stříleček z pohledu první osoby. Na pozadí alternativních 60. let objevte neznámý svět, kterému vládne známý nepřítel – takový, který změnil a překroutil klasickou známou historii. Hra standardně stojí 420 Kč, ale nyní je aktuálně k dispozici zdarma. Stahovat na PC můžete do dnešních 17. hodin zde.