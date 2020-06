Další tvrdá rána pro Apple News: Službu opouští věhlasný The New York Times

Služba Apple News tento týden přišla o jednoho ze svých nejvýznamnějších vydavatelů. Z nabídky této služby totiž zcela zmizí list The New York Times se všemi svými publikacemi. Dvěma největšími faktory, které tento krok ovlivnily, patří podle vedení listu nedostatečná přímá interakce se čtenáři a nedostatečná kontrola nad podnikáním. Zpráva o tomto zásadním rozhodnutí se počátkem tohoto týdne objevila přímo v deníku New York Times.

New York Times patří mezi první vlaštovky, které se rozhodly opustit mediální platformu Apple News. Pro list se v poslední době stalo klíčovým prvkem získávání nových předplatitelů, platforma Apple News ale podle slov vedení Times v tomto směru nesplňuje daná očekávání a vydavatel se rozhodl raději přesměrovávat uživatele na svůj vlastní web a příslušnou mobilní aplikaci. Provozní ředitelka The New York Times Meredith Kopit Levien v souvislosti s odchodem z Apple News uvedla, že pro redakci je důležitý přímý kontakt se čtenáři, stejně jako možnost co největší kontroly nad tím, jak list prezentuje své zpravodajství. „Náš vztah s Apple News těmto parametrům nevyhovuje,“ upřesnila. Podle mluvčího Applu poskytoval list The New York Times službě Apple News jen několik článků denně. „Zavazujeme se k podpoře kvalitní žurnalistiky prostřednictvím osvědčeného modelu reklamy, předplatného a obchodu,“ dodal. Zastupitelé New York Times zase zdůrazňují, že služba Apple News má okolo 125 milionů předplatitelů, ale zpeněžení reklam je velmi slabé a Apple si navíc účtuje 30 % z každého předplatného, provedeného prostřednictvím příslušné aplikace. List The New York Times je nicméně i nadále součástí služby  News+ a spolupráce s Applem pokračuje také na poli aplikací nebo podcastů.