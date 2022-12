Vyřešte poslední vánoční dárky u iStores a užijte si spousty slev i bonusů

Komerční sdělení: Vánoce jsou skoro tady! Pokud tedy stále nemáte vyřešené všechny vánoční dárky, měli byste tak co nejdřív učinit, ať vám i vašim blízkým nezbudou u vánočního stromečku jen oči pro pláč. O žádný stres se však jednat nemusí. Pokud totiž žijete na Slovensku, můžete využít některou ze skvělých akcí, které si připravil tamní Apple Premium Reseller iStores. A že je o co stát.

Vánočních akcí u iStores je v tuto chvíli celá řada. Mezi ty nejzajímavější patří bezesporu sleva na iPhony 13 a 13 mini a to o krásných 50 €. Model 13 mini tedy můžete nyní díky tomu získat už za 749 € či za 38 € měsíčně po dobu 24 měsíců. Co se pak týče většího modelu, ten nyní vychází po slevě na 849 € nebo na 43 € měsíčně po dobu 24 měsíců. Ke každému nákupu nad 500 € navíc nyní získáte vánoční dárkový poukaz v hodnotě 20 € na další nákup, popřípadě při nákupu nad 1000 € se můžete těšit na poukaz v hodnotě 40 €.

To ale není ani zdaleka vše. Dalším skutečně parádním bonusem, který se zkrátka musí líbit, je fakt, že vybrané Macy, iPhony 14 a 14 Plus nakoupíte do konce roku i na splátky bez navýšení a akontace. Pokud se vám tedy nechce dávat naráz příliš vysoká částka, vězte, že díky možnosti nákupu na splátky tak učinit nemusíte.

Vánoční akce u iStores.sk si můžete prohlédnout zde