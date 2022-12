Nejlepší vánoční hry pro iPhone

Pokud hledáte nový způsob, jak se naladit na notu vánoční atmosféry, pak pro vás máme skvělý tip. V takovém případě by vám rozhodně neměly uniknout nejlepší iOS hry s vánoční tématikou, které mohou být skvělým zpestřením vánočních svátky a zimy obecně. Ve skutečnosti se totiž nabízí hned několik doopravdy zajímavých titulů. Ty vás dokážou potěšit nejen tématikou jako takovou, ale také zpracováním, příběhem či svým designem.

Christmas Sweeper 4

Pokud se řadíte mezi fanoušky her typu Candy Crush, pak by vaší pozornosti rozhodně neměl uniknout titul Christmas Sweeper 4. Jedná se o poměrně pohodovou hru, která se dokáže postarat o hodiny nekončící zábavy. Akorát namísto bonbónků budete muset spojovat santovské čepice, cukroví, stromečky, sněhové vločky, sušenky a další předměty spojené s vánoční tématikou. Jak už bylo zmíněno, hra se postará o hodiny dlouhé zábavy. Nabízí totiž stovky úrovní, které už jen čekají na to, až je překonáte.

Christmas Sweeper 4 stáhnete zde

Christmas Cocktail

Pamatujete si na legendární hru barman, která byla trendem před více než 10 lety? Pokud ano, co si ji zahrát ve vánočním prostředí? Přesně to je cílem hry Christmas Cocktail, v níž se zhostíte role starého známého barmana, kdy vaším úkolem bude namíchat co možná nejlepší drink, který vám pokud možno neublíží. Skrytých kombinací je celá řada a je už jen na vás, abyste je odhalili. Cílem je dosáhnout co možná nejvyššího skóre.

Christmas Cocktail stáhnete zde

New Year Farm of Santa Claus

Ve hře New Year Farm of Santa Claus se ocitnete v magickém sídle Santa Clause, a to přímo na severním pólu. Vaším úkolem bude, abyste se postarali o celou Santovu farmu a zajistili tak hladký průběh Vánoc. Ve skutečnosti tak pro samotné Vánoce hrajete nesmírně důležitou roli a je jen a pouze na vás, zda si s tímto vůbec poradí. Tento titul je určen spíše pro mladší hráče. To ale na druhou stranu neznamená, že byste se u něj nemohli odreagovat.

New Year Farm of Santa Claus stáhnete zde

Sarah & Duck: Build a Snowman

Jak už samotný název napovídá, ve hře Sarah & Duck: Build a Snowman na vás čeká pro Vánoce poměrně zásadní úkol. Hlavním protagonistům, konkrétně dívce jménem Sarah a její kachně, budete muset pomoci s postavením sněhuláka a jeho následným ozdobením. Nutno však zmínit, že je tento titul určen primárně pro děti, přičemž zároveň myslí i na jejich bezpečí.

Sarah & Duck: Build a Snowman stáhnete zde

Open 100 Doors – Christmas!

V našem seznamu rozhodně nesmí chybět oblíbená hra Open 100 Doors – Christmas! V rámci tohoto titulu na vás totiž čeká řada zajímavých mini her, hlavolamů a hádanek, u kterých si parádně procvičíte své přemýšlení. Co je pro tento titul zcela zásadní, je jeho zasazení do zimní a vánoční atmosféry. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit, že celková obtížnost u zmiňovaných úkolů se postupným hraním ztěžuje. Díky tomu tak na vás čeká i řada výzev, které otestují, zda si s nimi vůbec dokážete poradit.

Open 100 Doors – Christmas! stáhnete zde