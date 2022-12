EU: Od roku 2027 budou muset mít telefony a tablety baterie vyměnitelné uživatelem!

Rada EU se předběžně dohodla spolu s Evropskou komisí a Evropským parlamentem na novém nařízení ohledně baterií, které bude mít vliv na veškeré mobilní zařízení, prodávané na území EU. Po nutnosti nabízet jednotný nabíjecí konektor v podobě USB-C se jedná o další zásah, který se dotkne všech výrobců. Podle EU totiž bude nutné, aby zařízení, která budou prodávána na území EU od roku 2027 měla možnost uživatelsky vyměnit baterii. Toto nařízení se týká mobilních telefonů, tabletů, kapesních konzolí a dalších elektronických zařízení. Podle EU nebude již nadále možné, aby uživatel mohl baterii vyměnit pouze v servisním centru, ale bude muset být schopen ji vyjmout a vyměnit přímo u sebe doma.

Jediné výjimky, které EU aktuálně připouští, se týkají specifických zařízení používaných v medicíně a případně také produktů, které jsou primárně určené k používání ve vodě, nejedná se však o klasické telefony, které jsou voděodolné, na ty by se dle všeho výjimky vztahovat neměly. Nařízení by mělo být zveřejněno v polovině příštího roku a dotkne se všech výrobců, kteří prodávají své produkty na území EU. Aktuálně téměř žádný výrobce působící na trhu EU nenabízí možnost vyměnit si baterii v telefonu nebo tabletu bez nutnosti navštívit servis.

Otázkou také zůstává, jak se výrobci jako je Apple postaví k tomu, když si zákazník vymění baterii a následně dojde k poškození telefonu kapalinou. To se dozvíme nejpozději v roce 2027, kdy by nová legislativa měla vstoupit v platnost. Jak se zdá, tak za pár let si v EU budeme vybírat v podstatě již jen operační systém, protože většinu věcí budou muset mít telefony v podstatě stejné. Podrobné informace o nové dohodě EU si můžete přečíst přímo na webu Evropského parlementu.