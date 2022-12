MacX DVD Ripper Pro: Převod DVD do MP4 rychle a jednoduše [až 82% sleva]

Zatímco v dnešní době máme veškerá videa a filmy uložené v počítači jakožto soubory, tak před pár lety se k uchovávání těchto médií využívaly DVD. Aktuálně už jsou ale DVD považována za stará a využívají se opravdu minimálně. I přesto ale stále existují jedinci, kteří mají například rodinné vzpomínky či nějaké filmy uložené právě na DVD, což je samozřejmě problém, a to především z důvodu spolehlivosti a možného zničení. Mnoho uživatelů nemá každopádně nejmenší tušení, jakým způsobem lze vlastně DVD do počítače, například do formátu MP4, převést. Využít k tomu můžete MacX DVD Ripper Pro, který si můžete vyzkoušet zdarma, a poté případně pořídit jeho plnou verzi s až 82% slevou – pojďme se na něj společně podívat.

Proč pro převod DVD do MP4 zvolit MacX DVD Ripper Pro

Programů, které můžete využít pro převod DVD do MP4 či do jiných formátů, existuje mnoho, byť na Macu si úplně vybírat nemůžete. MacX DVD Ripper Pro je ale zkrátka nejlepší volbou, a to z hned několika důvodů. Hned na začátek je třeba říct, že je tato aplikace na trhu již od roku 2010 a využívá ji více než 8 milionů spokojených uživatelů, což samo o sobě vypovídá o mnohém. Postupem času pak dochází samozřejmě k aktualizacím, které přináší nové funkce a vychytávky. Jedinečný je MacX DVD Ripper Pro především v tom, jak rychle dokáže DVD do MP4 převést. Využívá k tomu totiž jako jediný hardwarovou akceleraci třetího stupně, která dokáže do chodu zapojit kromě procesoru také grafický akcelerátor. Navíc k tomu, výsledný soubor může zabírat až o 80 % méně místa na disku, a to při zachování totožné kvality. Výhod tedy existuje nespočet.

Získejte MacX DVD Ripper Pro nyní s až 82% slevou!

Jak už jsem zmínil výše, tak MacX DVD Ripper Pro můžete aktuálně pořídit s až 82% slevou, a to v rámci speciální vánoční akce, která se zase dlouhou dobu nebude opakovat. Konkrétně je k dispozici balíček opravdu zajímavých aplikací, ve kterém se nachází kromě MacX DVD Ripper Pro také MacX MediaTrans, MacBooster 8, Coolmuster Data Recovery for Mac a 5K Player. Celý balíček těchto pěti aplikací můžete pořídit za 39.95 dolarů s tím, že původně by vás vyšel na 215.79 dolarů, což udává 82% slevu. Ke všem aplikacím získáte doživotní licenci, takže se nejedná o předplatné například na rok, jak je u podobných aplikací často zvykem. A pokud si ještě nejste pořízením jistí, tak si můžete stáhnout bezaplatnou zkušební verzi MacX DVD Ripper Pro, ve které si vše vyzkoušíte a následně se rozhodnete.

Přichází nová verze 6.7.1 s několika vylepšeními

Vývojáři se samozřejmě neustále snaží MacX DVD Ripper Pro vylepšovat, a to v rámci aktualizací. Před krátkou dobou vyšla aktualizace této aplikace s označením 6.7.1, která nabízí hned několik skvělých novinek. Primárně můžeme zmínit možnost převodu DVD přímo do formátu pro nejnovější iPhone 14 (Plus) a 14 Pro (Max). Kromě toho přichází ještě zrychlení při konvertování DVD do rozlišení 1080p, dále vylepšení analýzy kernelu pro disky s ochranou LaserLock a zlepšení práce s poškozenými disky. Nesmíme zapomenout ani na optimalizaci obrazu pro HDTV displeje a zrychlení konvertování DVD do HEVC na Macích s čipy Apple Silicon, tj. M1 či M2. Novinek je tedy k dispozici opravdu mnoho a stojí za to.

MacX DVD Ripper Pro a jeho skvělé funkce

Jak už jsem zmínil, tak MacX DVD Ripper Pro dokáže při převodu DVD do MP4 využít také hardwarovou akceleraci třetího stupně. Díky tomu je konkrétně až 47x rychlejší oproti konkurenci. Hardwarová akcelerace konkrétně zaručuje to, že se k převádění bude využívat nejenom CPU, ale také GPU, která zůstává v konkurenčních aplikacích nečinná, a proto jinde převod trvá tak dlouho. Výsledný MP4 soubor, který s využitím MacX DVD Ripper Pro získáte, pak může být až o 80 % menší, a to se zachováním totožné 1:1 kvality. Při exportu si pak můžete vybrat z několika různých formátů, kromě MP4 nechybí třeba HEVC, H.264, MOV, M4V, QT, AVI, FLV, MP3 a další, případně nechybí ani možnost pro převod do formátu pro iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Android, PSP, Xbox a další. Mimo to byste měli vědět, že si tato aplikace poradí také s „uzamknutými“ DVD, na kterých je nějakým způsobem chráněn obsah, dále také s nestandardními a poškozenými DVD disky a problém jí nedělají ani DVD určená pro nějaký region. Ať už tedy dáte MacX DVD Ripper Pro jakýkoliv disk, tak si s ním poradí, pokud teda nebude zlomený napůl.

Jak převést DVD do MP4 pomocí MacX DVD Ripper Pro

Zajímá vás, jakým způsobem lze jednoduše s využitím MacX DVD Ripper Pro převést DVD do MP4? Pokud ano, tak v tomto odstavci celý postup najdete. Prvně je samozřejmě nutné, abyste aplikaci spustili a do Macu vložili disk – využít můžete buď interní mechaniku u starších počítačů, anebo můžete připojit externí. Případně samozřejmě můžete vyhledat, kde se nachází obraz disku, tedy soubor ISO. Po načtení DVD či obrazu disku už si jen stačí zvolit výstupní video a audio formát, společně s dalšími podrobnostmi. Nezapomeňte se ujistit, že máte aktivní hardwarovou akceleraci (ve výchozím nastavení je zapnutá). Nakonec si zvolte, kam se má uložit výsledný soubor a stiskněte tlačítko RUN, čímž se spustí převod. Následně už jen stačí vyčkat na dokončení převodu.

Resumé

Pokud máte doma ještě nějaké DVD, na kterých máte uložené rodinná videa, filmy či jakýkoliv jiný video obsah, tak byste měli urychleně provést převod do formátu MP4. Postupem času totiž hrozí, že disk nebude možné přehrát, anebo případně může samozřejmě dojít k jeho poškození, například při manipulaci. Díky převodu do MP4 pak můžete tento soubor kamkoliv uložit a zálohovat jej, anebo jej například s kýmkoliv sdílet. Zkrátka a jednoduše, DVD jsou už v dnešní době zastaralá – měli byste se jich co nejdříve zbavit a mít vše uloženo v počítači a na dalších místech pro zálohu. MacX DVD Ripper Pro vám dokáže s převodem DVD do MP4 či jiných formátů pomoci a celý proces výrazně zjednoduší. Jedná se navíc o nejlepší aplikaci, která si poradí se všemi DVD, i těmi poškozenými či zamknutými apod. Aktuálně jej můžete pořídit s až 82% slevou, a to společně s dalšími čtyřmi aplikacemi, případně si jej samozřejmě můžete prvně zdarma vyzkoušet. Z vlastní zkušenosti vám mohu MacX DVD Ripper Pro doporučit, tak si ho pořiďte, dokud akce běží!

