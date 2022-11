Recenze MacX Video Converter Pro: Převod video formátů jednoduše [50% sleva]

V současné době se můžete setkat s nespočtem různých formátů souborů, až pro někoho může být velmi těžké se v nich vyznat. Problém je v tom, že některá zařízení nemusí konkrétní formáty podporovat, což v praxi vyústí například v to, že si zkrátka nebudete schopni přehrát filmy, seriály, hudbu apod. Každý problém se však dá řešit, a proto žádný problém není – v tomto případě ho řeší skvělá aplikace MacX Video Converter Pro, která se zabývá převodem nejen video formátů. Pojďme se společně na tuto aplikaci podívat v rámci této recenze, ve které vám dokonce v případě koupě poskytneme až 50% Black Friday slevu.

MacX Video Converter Pro si poradí s převodem videí

Ještě předtím, než se rozhodnete pro vyzkoušení či zakoupení MacX Video Converter Pro, si pojďme říct, co všechno vlastně zvládá, a jaké jsou jeho přednosti. Tato aplikace dokáže převádět nejen video soubory, ale i zvukové soubory, z jednoho formátu do druhého. MacX Video Converter Pro dokáže konkrétně pracovat s více než 370 video formáty, mezi které patří AV1, HEVC, MP4, MOV, HEVC, H.264, MPEG4, AVI, WMV, FLV, MKV, MTS, M2TS, TS, AVCHD, MOD, a také s audio formáty, například MP3, AAC, AC3, FLAC, vyzvánění iPhone a dalšími. Zkrátka a jednoduše, ať už budete mít video (či audio) v jakémkoliv formátu, tak si můžete být jistí tím, že s využitím MacX Video Converter Pro ho budete schopni převést do jiného požadovaného formátu.

Využijte až 50% slevu na MacX Video Converter Pro!

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak jsme se společností Digiarty, která za programem MacX Video Converter Pro stojí, speciálně pro naše věrné čtenáře připravili speciální Black Friday slevu. Díky ní můžete získat aplikaci MacX Video Converter Pro s až 50% slevou, tedy za hubičku. Na výběr máte celkově ze dvou licencí – roční, která lze využít až na třech Macích, a doživotní, která lze využít na jednom Macu. Ta první původně vychází na 19.9 dolarů, aktuálně ji však zakoupíte za 9.9 dolarů, což je sleva 50 %. Druhá zmíněná licence pak klasicky vychází na 39.9 dolarů, díky 38% slevy se však dostanete na 24.9 dolarů. Dobrou zprávou je, že si MacX Video Converter Pro můžete před koupí také vyzkoušet, a to v rámci bezplatné trial verze. Pokud následně zjistíte, že skutečně aplikaci využijete, tak můžete sáhnout po její plné verzi.

Až 50% slevu na MacX Video Converter Pro získáte zde

MacX Video Converter Pro si můžete zdarma vyzkoušet zde

Převod mezi více než 370 video formáty, včetně 8K

Chcete-li se o MacX Video Converter Pro dozvědět ještě více, tak rozhodně pokračujte ve čtení. Co se týče podporovaných video formátů, tak jich je více než 370, jak už jsme si řekli. Díky tomu dokáže aplikace převádět prakticky veškerá videa, a to ze zařízení jako je iPhone, iPad, GoPro, DLSR, drony DJI apod. Konkrétně dokáže MacX Video Converter Pro pracovat s klasickými SD/HD videy, kromě nich si ale bez problémů poradí i se 4K, 5K, a dokonce 8K videy, a to díky hardwarové akceleraci, o které si řekneme více v další části tohoto článku. Jakmile jednou MacX Video Converter Pro nainstalujete, tak už nemusíte instalovat žádné další dodatečné aplikace či kodeky – vše máte připraveno k okamžitému použití.

Hromadné stahování videí z více než 1000 webových stránek

Je důležité zmínit, že funkčnost MacX Video Converter Pro nekončí pouze u převodu videí. Tato aplikace totiž dokáže videa také stahovat, a to dokonce z více než 1000 různých webových stránek. Díky tomu tedy nemusíte zbytečně stahovat další aplikace, jelikož v MacX Video Converter Pro máte k dispozici vše, co můžete potřebovat. Mezi podporované webové stránky se řadí YouTube, Facebook, Vimeo, Dailymotion a mnoho dalších. Stahovat můžete až v rozlišení 4K a následně si takové video samozřejmě můžete převést do jiného formátu, abyste ho mohli na vybraném zařízení bez problémů přehrát.

Snížení velikosti videa až o 90 %

Mezi další z velmi příjemných funkcí MacX Video Converter Pro je možné jednoduchého snížení velikosti videa, tedy komprese, a to až o 90 %. Aplikace zvládá bez problémů pracovat s až 4K videem, u kterého si můžete nastavit výsledné rozlišení videa a ušetřit tak mnoho místa. Mnoho uživatelů totiž nemá 4K video ani kde přehrát, takže je zbytečné ho mít takto uložené. Navíc k tomu se komprese videa může hodit například při nahrávání na YouTube či na jiný web, kdy díky menší velikosti trvá celý proces kratší dobu. Na druhou stranu dokáže MacX Video Converter Pro velikost videa také naopak zvětšit, a to taktéž až do 4K. Využíván je speciální upscaling algoritmus, díky kterého je zaručena skvělá kvalita takto zvětšeného videa.

Úprava videí, vytváření prezentací, nahrávání obrazovky a další

Výše zmíněnými funkcemi pořád nekončíme – MacX Video Converter Pro toho nabízí ještě více. Další naprosto parádní možností je úprava převedených či stažených videí, která můžete sestříhat, zkrátit, spojit, přidat titulky, přenastavit bit-rate či počet FPS, upravit zvuk a mnoho dalšího. MacX Video Converter Pro dále nabízí také možnost pro vytvoření prezentace, chcete-li slideshow, z poskytnutých fotek. Jednoduše a rychle tak můžete například fotky z dovolené převést do krásného filmu. V neposlední řadě pak pomocí MacX Video Converter Pro můžete také nahrávat obrazovku Macu, což se hodí v případě, že chcete někomu předat video návod s nějakým postupem, popřípadě pokud byste chtěli natáčet hraní her apod. Na to, že je MacX Video Converter Pro primárně určen pouze pro převod videí, toho umí opravdu hodně.

Hardwarová akcelerace 3. stupně

Výše už jsem se zmínil o hardwarové akceleraci, kterou MacX Video Converter Pro využívá. Abychom byli přesní, tak tento program konkrétně využívá hardwarovou akceleraci třetího stupně, což byste u jiných konkurenčních aplikací hledali jen marně. A jak vlastně tato hardwarová akcelerace funguje? Zatímco klasické programy využívají při převádění videí pouze procesor, tak u MacX Video Converter Pro je kromě něj využívána také grafická karta, a to společně se všemi technologiemi, tj. například Intel® QSV, Nvidia® (CUDA/NVENC) a AMD. Díky tomu je převod videí až 5x rychlejší v porovnání s konkurencí a zabere tak pouhých pár minut.

Vyzkoušejte MacX Video Converter Pro a využijte 50% slevu!

Pokud vás aplikace MacX Video Converter Pro zaujala a chtěli byste si ji vyzkoušet, tak rozhodně můžete. Aktuálně lze totiž MacX Video Converter Pro stáhnout zcela zdarma v rámci trial verze, ve které se podíváte na veškeré možnosti a funkce. V případě, že se vám bude aplikace líbit a budete pro ni mít využití, tak si její plnou verzi můžete aktuálně zakoupit s až 50% slevou v rámci akce Black Friday, stačí kliknout na odkaz níže. Osobně vám MacX Video Converter Pro mohu z vlastní zkušenosti doporučit, jelikož ho nejen na převod videí, ale i jejich stahování apod. využívám již po dobu několika let. Jedná se tak o skvělou aplikaci, která by vám neměla chybět, a vzhledem k aktuální ceně zkrátka není co řešit.

Až 50% slevu na MacX Video Converter Pro získáte zde

MacX Video Converter Pro si můžete zdarma vyzkoušet zde