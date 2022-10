MacX MediaTrans aneb iTunes na steroidech: Nejlepší řešení pro správu iPhonu [1+4 programy zdarma]

Správu iPhonu v dnešní době už ve většině případech provádíme bez počítače. Pořád se ale najdou určité situace, ve kterých se bez něj prostě a jednoduše neobejdeme. Přímo Apple dlouhodobě ke správě jablečných zařízení poskytoval program iTunes, který byl však před několika lety ponechán pouze na Windows s tím, že na Macu správu provádíme přímo v rámci Finderu. Dá se však říct, že se z hlediska chování či ovládání nic moc nezměnilo. Uživatelé stále nejsou tak úplně spokojení, jelikož správa iPhonu skrze Finder či iTunes není úplně ideální a jednoduchá, a navíc k tomu musí často řešit všemožné problémy, které se zobrazí.

Dobrou zprávou ale je, že existují různé alternativní programy, které dokáží Finder, potažmo iTunes, nejen zastoupit, ale v mnohém také předčit. Mezi jeden z nejlepších rozhodně patří MacX MediaTrans, který osobně využívám již po dobu několika dlouhých let a prostě na něj nedám dopustit. Oproti Finderu, potažmo iTunes, je jeho rozhraní o mnoho jednodušší a nikdy jsem se neocitl v situaci, kdy bych musel řešit nějakou chybu, nemožnost přesunu některých dat či jiné problémy. MacX MediaTrans mohou uživatelé využít například pro jednoduché zálohování veškerých dat, například před aktualizací na nejnovější iOS 16, popřípadě pro přenos dat z iPhone do nového, například do nejnovějšího iPhonu 14 (Pro). O všech možnostech a výhodách MacX MediaTrans se detailněji rozpovídám v další části tohoto článku.

Patříte-li mezi dlouhodobé čtenáře našeho magazínu, tak dost možná víte, že jsme se MacX MediaTrans již několikrát věnovali. Jestliže už tedy víte, co je MacX MediaTrans zač, a chtěli byste si ho pořídit, tak pro vás mám nyní skvělou příležitost. MacX MediaTrans totiž nově můžete zakoupit ve speciálním balíčku 1+4, kdy při jeho pořízení dostanete ještě další čtyři programy zcela zdarma, a to s doživotní licencí. Řeč je konkrétně o programech MacBooster, DoYourClone, Sticky Password Premium a 5KPlayer. Za všechny tyto programy byste klasicky zaplatili 168.95 dolarů, díky zmíněné akci je však pořídíte pouze za 29.95 dolarů, což je sleva 82 %. Pokud vás tato akce zajímá, tak se stačí odkazem níže přesunout na stránky akce.

Zálohování a přenos s MacX MediaTrans je hračkou

Jak jsem slíbil výše, tak také konám – pojďme se proto nyní společně podívat na všechny funkce a možnosti MacX MediaTrans pro případ, že o tomto skvělém programu slyšíte poprvé. Vzhledem k tomu, že se jedná o alternativu Finderu a iTunes, tak samozřejmě nesmí chybět podpora klasického zálohování a přesunu dat. Pokud tedy budete někdy potřebovat kompletně zálohovat iPhone, a to s možností následného přesunu dat do nového jablečného telefonu, tak vám MacX MediaTrans dokáže pomoci. Mimo to je však k dispozici jednoduchá funkce, díky které můžete jednoduše přesouvat libovolná data mezi iPhonem a Macem, což vám iTunes nedovolí. Ať už tedy potřebujete přenést fotky, videa, hudbu či jakákoliv jiná data, tak s MacX MediaTrans to rozhodně není nic složitého – ba naopak. Jednoduše připojíte iPhone, zobrazíte data a už jen klasicky přesouváte podle potřeby.

MacX MediaTrans je mimo jiné samozřejmě také extrémně rychlý, takže nemusíte mít strach z toho, že by přenos dat trval dlouhé hodiny. Je tomu přesně naopak, jelikož MacX MediaTrans je oproti Finderu a iTunes, také oproti konkurenčním programům, extrémně rychlý. Pokud bychom například potřebovali přenést 100 fotek ve 4K rozlišení, tak MacX MediaTrans to zvládne již za pouhých 8 sekund. Navíc k tomu máte samozřejmě jistotu toho, že přenos proběhne bez sebemenších problémů a bez zobrazení nějaké chyby. Při využívání Finderu či iTunes se často uživatelé pomalu modlí, aby vše proběhlo v pořádku, a aby se nezobrazila žádná chyba – a přesně tyto starosti můžou jít s MacX MediaTrans stranou.

MacX MediaTrans nabízí také mnoho dalších funkcí

Tím ale možnosti programu rozhodně nekončí. Jak jistě víte, tak Apple je z hlediska formátů velmi vybíravý, takže se může jednoduše stát, že při přesunu z Macu do iPhonu nebudete schopni některá data z důvodu nekompatibility otevřít. Zatímco Finder či iTunes by vás v tomto případě poslali k šípku a převod byste musel řešit sami, tak MacX MediaTrans po zjištění nekompatibility provede automatický převod do kompatibilního formátu, aby následně na iPhonu bylo možné s daty pracovat. Bezproblémový je například převod nepodporovaných formátů MKV, FLV či WMV do kompatibilního formátu pro iOS, v případě potřeby pak můžete také jednoduše provést převod z HEIC do JPG. Aktuálně už sice většina počítačů HEIC podporuje, mohou se však najít starší stroje, na kterých tento formát prostě neotevřete.

Mimo to mohou uživatelé využít MacX MediaTrans také k rychlému vytvoření zvonění. I tento úkon bohužel ve světě Applu není v klasickém případě úplně jednoduchý, ve zmíněném programu však jen stačí otevřít speciální nástroj, kde během několika sekund kompatibilní vyzvánění vytvoříte, a to prakticky ze všech hudebních formátů, ať už se jedná o MP3 nebo AAC. Když už jsme u té hudby, tak nechybí ani funkce pro jednoduchou správu vašich playlistů, a pokud jste si někdy přes iTunes zakoupili nějakou hudbu nebo elektronickou knížku, tak ji skrze MacX MediaTrans můžete jednoduše přesunout do Macu, a to i přesto, že se jedná o chráněné soubory. Zmínit lze také funkci pro šifrování vybraných fotografií a videí, pokud chcete mít jistotu toho, že se k nim nedostane nikdy jiný, než vy. Funkcí a možností nabízí MacX MediaTrans opravdu mnoho, kdybychom je však měli do detailu popsat úplně všechny, tak by byl tento článek nejspíše nekonečný. Z vlastní zkušenosti však rozhodně MacX MediaTrans pro správu iPhonu prostě doporučuji a za posledních několik let jsem nenašel lepší řešení. Získat ho navíc nyní můžete v akci 1+4 programy zdarma, viz níže.

Pokud se vám MacX MediaTrans zalíbil, tak se vám rozhodně nedivím. Delší dobu jsem totiž hledal program, který by uměl všechny zmíněné funkce a ještě mnoho dalších, se zachováním jednoduchého a intuitivního ovládání. MacX MediaTrans je samozřejmě k dispozici ke stažení zdarma, avšak pro odemknutí všech funkcí je nutné program zakoupit. Nejlepší doba je k tomuto právě teď, jelikož můžete využít akce, kdy při koupi MacX MediaTrans získáte 4 další programy zdarma, a to MacBooster, DoYourClone, Sticky Password Premium a 5KPlayer, které taktéž stojí za to. Klasicky byste za pětici těchto programů zaplatili 168.95 dolarů, díky je ale získáte všechny jen za 29.95 dolarů, což vychází na slevu 82 %. Mé osobní doporučení na MacX MediaTrans tedy rozhodně máte a myslím si, že v mnohém by se Apple u tohoto programu mohl inspirovat – uživatelé by rozhodně byli spokojenější.

