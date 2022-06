MacX DVD Ripper Pro slaví 12 let. Přichází s až 60% slevou a správcem iPhonu navíc zdarma

DVD už se v dnešní době využívají opravdu zřídka. Například Macy mechaniku pro DVD nemají již dlouhých 10 let, a co se týče novějších stolních počítačů, tak ani zde se s DVD mechanikou jednoduše nepočítá a najdete ji tak pouze u starých kousků. I přesto, že už jsou DVD jednoduše zastaralé, tak stále existuje hromada lidí, kteří na nich mají uložené veškeré své vzpomínky v podobě fotek či videí, společně s dalšími daty. Včera bylo na převod všech těchto videí a filmů pozdě a čím déle budete tento proces odkládat, tak tím větší existuje pravděpodobnost, že o některá data jednoduše přijdete, což určitě nechcete. Pomoci vám s tímto převodem MacX DVD Ripper Pro v plné verzi, který aktuálně seženete s až 60% výroční slevou, navíc k tomu s programem ke správě iPhone zdarma.

MacX DVD Ripper Pro je bezkonkurenčně nejlepší ve svém oboru

Existuje hromada všemožných programů, které můžete pro převod DVD do digitálního formátu využít. Pravdou ale je, že mnoho z nich je nespolehlivých, extrémně drahých a hlavně pomalých. Naprosto jedinečný je v tomto ohledu právě MacX DVD Ripper Pro, prostřednictvím kterého je převod z DVD na MP4 (H.264/HEVC) či jiné formáty nesmírně jednoduchý a hlavně rychlý, a to díky jedinečné hardwarové akceleraci třetí úrovně, o které si řekneme více v další části tohoto článku. Díky ní je MacX DVD Ripper Pro až 47x rychlejší oproti ostatním programům se stejným zaměřením. Navíc k tomu dokáže zachovat 1:1 kvalitu a ve výsledku také vyprodukovat až o 80 % menší digitální soubor.

Dlouhá a bohatá historie MacX DVD Ripper Pro

MacX DVD Ripper Pro má za sebou opravdu dlouhou historii – jak už jsme zmínili v nadpisu, tak je na trhu dlouhých 12 let, tedy od roku 2010, což je rozhodně úctyhodné. Za tu dobu získal program MacX DVD Ripper Pro více než 8 milionů spokojených uživatelů, kteří průměrně dohromady za celý rok překonvertují až 450 000 disků DVD do digitálního formátu, který je spolehlivější a bezpečnější. Pojďme si společně ukázat několik důležitých milníků za dobu vývoje MacX DVD Ripper Pro.

2010 spuštění první verze MacX DVD Ripper Pro 2013 proběhl redesign, MacX DVD Ripper Pro získal kompletně nový vzhled, čímž se stal přívětivějším pro uživatele 2014 přidáno několik nových jazyků včetně dánštiny, němčiny, angličtiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny, norštiny a portugalštiny 2015 získáno pozitivní hodnocení od více než 200 známých webových portálů 2017 MacX DVD Ripper Pro se stal prvním a stále jediným programem svého druhu s podporou hardwarové akcelerace třetí úrovně 2020 využito 9 předních technologií k dosažení nejlepší rovnováhy mezi kvalitou, velikostí a rychlostí zpracování videa nyní více než 8 milionů uživatelů a počet stále roste

Hardwarová akcelerace a další důležité funkce

MacX DVD Ripper Pro je ve své kategorii opravdu jedinečný. Vděčí za to především hardwarové akceleraci, která je u těchto programů nesmírně důležitá – pojďme si vysvětlit, proč. Při převodu DVD na digitální formát pracuje procesor na plné obrátky, aby svůj úkol dokončil do nejrychleji. V počítačích se však nachází ještě další komponenty, například grafická karta či grafický akcelerátor, který není nijak zapojen do procesu. Pokud však program podporuje hardwarovou akceleraci, tak to znamená, že grafickou kartu dokáže do procesu zapojit tak, aby pomohla procesoru. Tímto je celý proces o mnoho rychlejší, oproti některým konkurenčním programům dokonce až 47x. Jedno plné DVD tak můžete překonvertovat klidně do pouhých 5 minut. MacX DVD Ripper Pro podporuje hardwarovou akceleraci od Nvidia, AMD i od Intelu, takže ať už máte GPU jakékoliv, tak si poradí.

Hardwarová akcelerace však není jedinou věcí, díky které je MacX DVD Ripper Pro jedinečný. Kromě toho je nutné zmínit, že si dokáže poradit s prakticky jakýmkoliv DVD diskem, a to včetně novějších typů, které disponují různými ochranami. Konkrétně si MacX DVD Ripper Pro poradí s 99-title, nestandardními a poškozenými DVD disky, problém mu však nedělají ani DVD určená pro nějaký region apod. Dále se MacX DVD Ripper Pro vyjímá svou kvalitou výstupu, která může být kompletně bezztrátová, tedy s kvalitou 1:1. To vše bez propadů snímků za sekundu či bez problémů s poměrem stran. Při exportu si můžete vybrat několik různých formátů – MP4, HEVC, H.264, MOV, M4V, QT, AVI, FLV, MP3 a další. Nechybí ani možnost připravení pro iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Android, PSP, Xbox apod.

Vyzkoušejte MacX DVD Ripper Pro zcela zdarma

Až 60% sleva na MacX DVD Ripper Pro a k tomu MacX MediaTrans zdarma!

Vzhledem k tomu, že je tady s námi MacX DVD Ripper Pro již dlouhých 12 let, tak si pro nás vývojáři této aplikace připravili speciální výroční akci. Konkrétně tak můžete získat plnou verzi MacX DVD Ripper Pro s až 60% slevou, ke které navíc získáte perfektní aplikaci pro správu vašeho iPhonu s názvem MacX MediaTrans:

Kupte roční licenci MacX DVD Ripper Pro s 60% slevou, získejte roční licenci MacX MediaTrans zdarma;

kupte doživotní licenci MacX DVD Ripper Pro s 50% slevou, získejte doživotní licenci MacX MediaTrans zdarma!

Stačí, abyste se přesunuli na stránky akce, kde už lze slevu využít. K dispozici jsou tedy dvě varianty, a to buď roční licence za 29.95 dolarů namísto původních 44.95 dolarů, anebo můžete sáhnout po doživotní licenci za 49.95 dolarů namísto 59.95 dolarů. Jednu licenci lze využít až na třech Macích, samozřejmostí je pak prioritní podpora. Podobná akce se v historii u těchto programů nikdy nekonala, takže ji využijte, dokud můžete!

