Jak fotit vánoční osvětlení na iPhone

K Vánocům jako takovým rozhodně patří také focení. Jedná se totiž o jednu z mála dob v roce, kdy se ve většině případech sejdou rodiny a tráví společně čas. Právě focením je tak možné uchovat vzpomínky, abyste se za několik let mohli na fotky podívat a tyto chvíle si připomenout. Přes Vánoce však můžete fotit třeba i různé vánoční osvětlení, které najdete zavěšené třeba na stromečcích, domech a na dalších místech. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na to, jak správně fotit vánoční osvětlení na iPhone.

Ostření a ruční expozice

Pokud fotografujete noční scénu s vánočním osvětlením na automatiku, snadno se stane, že u každého zdroje světla budete mít nevzhlednou záři. Zbytek scény pak nebude ani tmavý, ani s prokreslenými detaily. Ostřete tedy spíše na zdroj světla, ať už je to jakýkoli druh výzdoby. Typicky zaostřete na tu žárovku, která je vám nejblíže. Případně ještě můžete také zkusit ručně snížit expozici, a to tak, že klepnete na místo, kam chcete zaostřit, a poté potáhnete ikonku sluníčka dolů. Zbytek scény vám sice trochu ztmavne, ale tu můžete zesvětlit v postprodukci a samotná světla tím pořád nedosáhnou nechtěného přepalu.

Správný úhel při focení

Při focení jakýchkoliv světel se může objevit neduh v podobě světelných odlesků. V určitých scénách to může být přednost, protože takové fotografie vypadají zajímavě, v jiných případech se ale může jednat o nežádoucí artefakty, a to zejména, pokud se ty zobrazují na fotce s osvětlením či při focení portrétu. Vyhnout se těmto artefaktům můžete tak, že zkusíte změnit úhel fotoaparátu vzhledem ke zdroji světla – a je to prakticky jediné, co můžete udělat. Pak už se nabízí jen retušování v nějaké aplikaci pro úpravu fotek.

Zkuste využít makro

V případě, že vlastníte iPhone 13 Pro (Max) nebo 14 Pro (Max), tak můžete vyzkoušet režim makro. S tím se v souvislosti s vánočním osvětlením dají vykouzlit poměrně zajímavé výsledky. Nebojte se tedy maximálně přiblížit a zkusit vyfotit detail. Tím, že bude ten osvětlován přítomnými zdroji světla, dosáhnete poutavého výsledku. Opět zde platí, abyste si dali pozor na tzv. přepaly. Makro režim se na zmíněných iPhonech aktivuje automaticky po přiblížení k předmětu. Pokud byste chtěli využít možnost ruční (de)aktivace, stačí přejít do Nastavení → Fotoaparát, kde aktivujte možnost Ovládání režimu makro.

Deaktivace blesku a nočního režimu

Blesk v podobě LED na zadní straně smartphonu by se měl správně využívat například v případě slunného dne tehdy, pokud osobě svítí slunce do zad a ta tak má příliš tmavou tvář. Můžete se jím pokusit osvítit i padající sněhové vločky, ale to je tak všechno. V případě focení vánočního osvětlení ale naprosto degradujete atmosféru, které to má vyvolávat, takže rozhodně foťte bez blesku. Naprosto stejně je tomu i v případě nočního režimu. Ten se hodí tehdy, pokud potřebujete fotit spíše osoby, popřípadě scény, kde není dostatek světla. Vánoční osvětlení je ale zdroj světla sám o sobě, a pokud vám iPhone možnost nočního režimu nabídne, určitě jej vypněte. Docílili byste totiž jen toho, že světla budou přepálená, což rozhodně nechcete.

Nevyužívejte portrét ani ultra-širokoúhlý fotoaparát

Při focení byste taktéž rozhodně neměli fotit do režimu portrét, anebo na ultra-širokoúhlý fotoaparát. Oba dva tyto objektivy totiž mají oproti tomu hlavnímu horší světelnost, která je při focení vánočního osvětlení zásadní. Čím lepší světelnost fotoaparátu je, tak tím více dokáže pochytit světla – díky tomu nebude fotografie příliš tmavá a hlavně nebude mít šum. Vyzkoušet každopádně můžete makro režim, jak už bylo zmíněno výše.