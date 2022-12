Dali jsme Apple Watch Ultra otestovat profesionálnímu potápěči. Co na ně říká?

Prakticky ihned poté, co Apple světu v září představil své Apple Watch Ultra, jsme začali v redakci přemýšlet nad tím, jak vlastně budeme typově podobný produkt recenzovat. Jedná se totiž přeci jen o něco zcela jiného, než na co jsme od Applu zvyklí a s čím tedy do jisté míry víme, jak pracovat. Hodinky jsme se proto nakonec rozhodli svěřit na test toho, na co jsou určené, profesionálním potápěčům z Divers Direct, kteří si s nimi pod vodou „pohráli“ a následně pro vás sepsali recenzi toho, jaké Apple Watch Ultra vlastně jsou. Mluvil o nich Apple při představení pravdu, nebo se jedná jen o drahý, avšak těžko využitelný špás? To vše se dozvíte níže z textu Adély Švancarové.

Apple Watch Ultra jako potápěčské hodinky budí velké vášně už od svého představení letos na podzim. Potápěčskou komunitu dělí na ty, kteří se jim otevřeně vysmívají a ty, kteří je opatrně brání. My jsme měli Apple Watch Ultra díky spolupráci s mp.cz a Letem světem Applem na testování a dostaly pěkně zabrat. V ledové vodě ve 40 metrech dopadly podle očekávání.

Displej vypadá stylově, přehlednost tím trpí

Přehledný a jasný displej je předpokladem pro dobrý potápěčský počítač. Apple Watch Ultra pod vodou září jako žádný jiný. Údaje o ponoru jsou seřazené pod sebou. Nahoře hloubka, pod ním barevná lišta bezdekompresního času s minutami do dekomprese. Tyhle dva údaje se nemění.

Otočením korunky se pak ve spodní části obrazovky střídá několik informací:

doba ponoru, čas k dosažení hladiny a teplota

maximální hloubka, aktuální výstupová rychlost a procento baterie

kompas s možností aretace a jejího zrušení

nastavení gradient faktorů, vybraná směs a nastavení ppO2

Obrazovky ani informace nejde upravovat. Všechny údaje jsou stejně velké, člověk se tedy musí v číslech na displeji nejprve zorientovat. Matoucí to může být hlavně pro začátečníky, kteří potřebují mrknout na počítač a vidět jasně hloubku a nejdůležitější údaje. Každodennímu uživateli Apple Watch bude však stačit chvilka na zorientování. Na rozložení displeje jsou zvyklí i z jiných aktivit.

Problematické je zobrazení výstupové rychlosti. Ukazuje se na malé škále vlevo nahoře na displeji. Jak rychle stoupáte ale není snadno rozpoznatelné až dokud se nezobrazí velké červené varování, že byste měli zpomalit. S upozorněním na příliš rychlý výstup hodinky navíc poměrně dlouho otálejí. Pomoct si můžete zobrazením číselné hodnoty rychlosti výstupu na jedné z obrazovek. Při našem testování se ale stalo, že se číselný ukazatel zaseknul a při výstupu se neměnil vůbec.

Ovládání pod vodou i nad ní pomocí korunky chce pevné nervy

Při zanoření se hodinky do potápěčského režimu nepřepnou samy, je potřeba zmáčknout tlačítko na boku. Dokud to neuděláte, zůstane na obrazovce svítit upozornění, že to máte udělat. Dobrá zpráva je, že když si na zapnutí potápěčského režimu vzpomenete až na dně, tlačítko stisknete a hodinky vám ukážou údaje včetně prvních minut vašeho ponoru. Prostě v ponoru pokračují, všechny údaje tedy zaznamenávají.

Ponor se ukončí okamžitě po dosažení zhruba 1,5 metru hloubky. Když se ale nevynoříte na hladinu a znovu se ponoříte, je potřeba zase zmáčknout tlačítko a zahájit nový ponor.

Mezi obrazovkami se přepínáte otočením korunky. Otočit korunkou jenom jednou a dostat se na správnou obrazovku je hra nervů. V suchých rukavicích je to zhola nemožné. V tenkých neoprenových rukavicích to vyžaduje spoustu trpělivosti a bez rukavic to klidnější člověk napodruhé většinou trefí. Korunka je hodně citlivá a nereaguje pod vodou vždycky stejně. Navíc s ní otočíte i omylem při běžném pohybu rukou, komunikaci s buddym nebo jenom pohybem zápěstí. Naštěstí se většinou nepřepínáte mezi životně důležitými údaji, až na tu výstupovou rychlost. Dotekový displej ani jiná gesta pod vodou nefungují.

Nastavit můžete konzervatismus, alarmy nebo směs

Apple Watch Ultra umí potápění se vzduchem nebo s nitroxem do 40 % kyslíku. Nastavit si můžete parciální tlak kyslíku 1,4 nebo nižší. Jde o obecně přijímaný limit pro rekreační ponory, takže ani proti tak striktnímu omezení nejde nic namítnout.

Bezdekompresní limity určuje dnes už běžný Bühlmannův algoritmus, který si ovšem můžete libovolně upravovat. Výchozí je 70/85, konzervativnější 65/80 a nejkonzervativnější 60/75. Uživatel si může nastavit vlastní gradient faktory, a to naprosto libovolně. Rekreační potápěč často vůbec netuší, co ta čísla znamenají. Dát mu úplnou volnost v jejich nastavení je odvážný krok. Když je nastavení tak striktně rekreační u nitroxu, proč u konzervatismu připouští potenciálně velké chyby je záhadou.

Alarmy vás můžou upozornit na předem nastavenou hloubku, dekompresní limit, čas ponoru nebo minimální teplotu. Při překročení nastaveného limitu se na spodní části obrazovky ukáže upozornění a při vážnějším porušení limitu hloubky, výstupové rychlosti nebo dekompresi obrazovka červeně bliká a hodinky důrazně vibrují do zápěstí.

Bez placené aplikace máte jenom hloubkoměr

Apple Watch Ultra jsou představované jakou outdoorové hodinky pro drsné běžce a potápěče. Bez placené aplikace Oceanic+ ale fungují jenom jako hloubkoměr a pro přístrojové potápěče jsou tedy k ničemu. Právě za to se jim dostává největší kritiky. Aplikaci si můžete zaplatit na den za 25 Kč, na měsíc za 269 Kč nebo na rok za 3 490 Kč. To není zrovna málo peněz. Navíc si představte, že dorazíte na potápěčskou dovolenou, nemáte zrovna přístup k internetu a zapomenete si předem zaplatit aplikaci. Pak jste, řekněme si to na rovinu, slušně vypečení.

Když se rozhodnete za aplikaci neplatit, fungují Apple Watch buď jako hloubkoměr, nebo jako základní freedivingový počítač v režimu šnorchlování.

Na dekompresním ponoru ve 40 metrech vás nenechají

Apple Watch Ultra jsou zamýšlené čistě pro bezdekompresní ponory a zdůrazňují limit 40 metrů. Ve větší hloubce ani v dekompresní situaci vás ale nenechají na holičkách. Nevypnou se, nezamávají na rozloučenou, ani se nezablokují. Dál ukazují všechny údaje a nutí vás červeným blikáním a důraznými vibracemi z velké

hloubky vystoupat. Za doprovodu neustálého povyku s vámi absolvují dekompresi a pak dají pokoj. Vibrace i blikání jsou tak důrazné, že by mohly slabší povahu vyděsit k smrti, což může být v takové hloubce problém. Možná je to ale bezpečnější než tiše přejít do dekompresního ponoru a nechat uživatele překvapeně mrkat na displej plný divných údajů, kterým nerozumí.

Výdrž baterie zatím nemůže konkurovat

Apple Watch obecně nemají dlouhou výdrž na jedno nabití a jejich Ultra verze na tom není bohužel lépe. Tři ponory v rozumně teplé vodě pravděpodobně vydrží. S baterií nabitou na méně než 18 % už vám nedovolí zapnout potápěčskou aplikaci. Pokud už jste pod vodou, tak ale v režimu ponorů zůstávají.

Na potápěčské dovolené nejsou výjimkou čtyři ponory denně, s takovým tempem byste tedy museli Apple Watch Ultra během dne aspoň trochu dobít.

Čas ukáže, ale Apple Watch Ultra potápěčský svět zatím nemění

Potápěči nepatří mezi příliš velké experimentátory co se týče výstroje. Mezi počítači dlouho vládly zavedené značky. Když pak přišel Garmin, musel si svou řadou potápěčských hodinek pozici vybudovat. Jestli se to samé povede i Applu je víc než diskutabilní. Nové Apple Watch Ultra jsou skvělé pro lidi, kteří se potápí občas na dovolené, nebo o potápění uvažují a Apple Watch by si koupili stejně. Nebo pro všechny outdoorové nadšence, kteří si dají sem tam ponory pro zpestření. Kdo se potápění věnuje víc, toho budou Apple Watch moc omezovat a nepřináší mu žádné výhody.

Apple Watch Ultra lze zakoupit například zde