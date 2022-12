WhatsApp se konečně příští rok naučí to, co iPhony zvládají již od iOS 14

Že je WhatsApp patřící do impéria Zuckerbergovy Mety z hlediska nasazování již zajetých novinek velmi neohrabaný není již řadu let žádným tajemstvím. Ostatně, vzpomeňme třeba na to, jak mu dlouho trvalo, než nasadil Dark Mode na iOS či zvýšil počet účastníků skupinových hovorů poté, co nastoupila pandemie COVID-19 a lidé potřebovali komunikovat ve skupinách mnohem víc než kdykoliv předtím. Další takový husarský kousek si pak WhatsApp připravil i nyní.

Pamatujete si, když na iPhony dorazil poprvé režim Obraz v obraze, díky kterému lze zejména videa sledovat v popředí čehokoliv, co na telefonu běží? Pokud ne, rádi vám paměť osvěžíme – tuto funkci totiž Apple odhalil už v červnu 2020 coby součást iOS 14. O to překvapivější je, že nic takového WhatsApp zatím neumí a až nyní skrze svůj blogový příspěvek oficiálně oznámil, že se tuto funkci chystá začít podporovat. Její testování se v současnosti rozbíhá na plné obrátky v rámci beta testování přes TestFlight s tím, že nasazení funkce do ostrého provozu je naplánováno na příští rok, pravděpodobně pak jeho první čtvrtletí. Záměrně nicméně píšeme „pravděpodobně“ – například takový Dark Mode totiž WhatsApp testoval extrémně dlouho a uživatelé jej kvůli tomu očekávali snad dobrého půl roku v každém updatu.