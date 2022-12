Tip na chytrý dárek: repasovaný iPhone

Komerční sdělení: iPhone pod stromeček můžete pořídit chytře a udržitelně, tedy s ohledem na planetu i na svou peněženku. Koupit si telefon za výhodnou cenu, pohodlně on-line, na stejném místě svůj starý prodat, a ještě tím minimalizovat zátěž životního prostředí, to nabízí finská společnost Swappie. Pořizovací cena repasovaného iPhonu je až o 40 % nižší než při nákupu nového modelu. Před Vánocemi navíc probíhají speciální akce na vybrané modely. Pokud si objednáte telefon do 21. prosince s využitím expresní přepravy, svůj dárek obdržíte ještě před Štědrým dnem.

Koupit si repasovaný telefon je jako zasadit strom

Obliba iPhonu roste a každoročně jej pod vánočním stromečkem najdou tisíce dětí i dospělých. Víte ale, že se celosvětově recykluje jen asi 1 % chytrých telefonů? S cílem motivovat veřejnost k udržitelnějšímu přístupu v každodenním fungování a snížit tak negativní dopady na životní prostředí přišla finská společnost Swappie, která vykupuje, repasuje a prodává použité iPhony. Od svého založení v roce 2016 expandovala už do 15 zemí a tento rok překonala milník 1 milionu spokojených zákazníků.

Hlavním přínosem repasovaných telefonů je především obrovská úspora emisí a to až o 78 % oproti pořízení nového telefonu. Když si zákazník koupí od Swappie repasovaný telefon, je to, jako by zasadil jeden strom. Jen v roce 2021 pomohlo Swappie ušetřit tolik tun oxidu uhličitého, že by to stačilo na vysázení několika kilometrů lesa. Na udržitelnost dbá i samotná firma a Swappie tak začne od roku 2024 využívat pouze elektřinu z obnovitelných zdrojů. iPhony navíc doručuje v udržitelných obalech.

Rychlé zaslání, možnost telefon vyměnit i zákaznická podpora

Filozofie společnosti stojí na čtyřech základních pilířích. Swappie redukuje elektronický odpad, znovu využívá funkční součástky, recykluje materiály a opravuje všechny telefony ve svých vlastních továrnách. Výhodou repasovaného iPhonu není jen jeho cena, která může být až o 40 % nižší oproti nákupu nového modelu, ale především kvalita zařízení. Swappie zaručuje kvalitu svých telefonů díky plné kontrole nad celým řetězcem. Garantuje, že každý repasovaný iPhone má baterii s kapacitou nejméně 80 %, a že bude fungovat jako nový. Samotný technický proces testování sestává u Swappie z 52 kroků. Součástí procesu je vše od testování a servisu použitých telefonů až po přímý prodej repasovaných zařízení se zárukou 12 měsíců, což je více, než nabízí samotný Apple.

Telefon můžete také prodat

Možná i vám leží nepoužívaný iPhone v šuplíku, a nebyli byste jediní. Podle průzkumu Kantar zhruba 1 ze 3 lidí nemá zájem o prodej své staré elektroniky. Více než polovina Čechů (64 %) si svůj telefon pro jistotu nechává, ačkoliv více než čtvrtina z nich potvrzuje, že toto zařízení od té doby ještě nikdy nevyužila. Swappie chce však tento trend změnit a učinit prodej telefonů dostupnější. Nabízí jednoduchou a intuitivní službu, kdy můžete svůj starý telefon Swappie prodat, přičemž zaslání telefonu je zcela zdarma. Díky tomu ušetříte finance a pomůžete v ochraně planety před dalším rabováním cenných zdrojů.

