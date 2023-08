Jak opravit vodou poškozený smartphone nebo sluchátka? Tohle doporučuje zkušený technik

Komerční sdělení: Používali jste telefon u bazénu nebo na pláži a spadl vám do vody? Žádný strach. Je pravděpodobné, že bude zachráněn a bude fungovat jako dříve. Musíte však dodržet několik základních pravidel a kroků. Odborník ze společnosti FixShop nám vysvětlil, jak postupovat a na které časté chyby si dát pozor.

I když je telefon voděodolný, pád do vody ho může poškodit. Zvláště pokud vám spadl do slané vody. Chcete-li se vyhnout riziku vážného poškození, postupujte podle následujících jednoduchých pokynů.

Vypněte telefon co nejdříve

Smartphone se při pádu do vody nepoškodí kvůli samotné kapalině, ale kvůli zkratu, který vznikne ve vnitřních součástech. Abyste těmto zkratům zabránili, telefon co nejdříve zcela vypněte. Pokud je to možné, vyjměte baterii. Tím zabráníte průtoku elektřiny v deskách plošných spojů a jednotlivých součástkách a eliminujete riziko vybití. Otevřete také slot pro SIM kartu a vyjměte ji.

Praktická rada: Pokud máte na telefonu ochranný kryt, sundejte jej. Zabráníte tak jeho účinnému vysoušení.

Opláchněte pod tekoucí vodou

Pokud vám telefon spadl do čisté sladké vody, můžete tento krok vynechat. Pokud však byl vystaven slané vodě nebo tekutině obsahující mýdlo či jiné chemikálie, opláchněte jej po vypnutí pod mírným proudem tekoucí vody.

Pokud byste jej neopláchli a nechali jej pouze vyschnout, chemikálie by zůstaly v útrobách a mohly by napáchat velké škody. Například sůl z mořské vody způsobí rychlejší korozi vnitřních součástí, což způsobí, že telefon dříve či později přestane fungovat.

Otřete povrch zařízení

Položte telefon na papírový ubrousek nebo utěrku z mikrovlákna a jemně osušte jeho povrch.

Upozornění: Při otírání dávejte pozor, abyste nestiskli žádná tlačítka na zařízení. Pokud by v desce plošných spojů stále zůstával elektrický náboj, mohli byste způsobit zkrat. Rovněž telefonem netřeste a nenaklánějte jej ze strany na stranu. To vám příliš nepomůže, naopak – voda se může zbytečně dostat do součástek, které tam předtím nebyly.

Nechte telefon vyschnout alespoň 48 hodin.

Umístěte telefon na bezpečné místo a nechte jej přirozeně vyschnout. Nesnažte se proces sušení urychlit umístěním na přímé sluneční světlo nebo použitím fénu. Vysoké teploty mohou poškodit některé součásti.

Rozhodně nezkoušejte trik s rýží

Na internetu můžete narazit na tip, že byste měli mokrý telefon vložit do nádoby s rýží, která absorbuje vlhkost a zajistí rychlejší vysychání. Tento trik však může ve skutečnosti způsobit více škody než užitku. Rýže totiž obsahuje škrob, který se může snadno dostat do nabíjecího konektoru, mikrofonu nebo jiných součástí a urychlit rezavění.

Tip odborníka: Pokud chcete urychlit vysoušení telefonu, můžete jej umístit do nádoby se sáčky se silikagelem. Ty budou účinně pohlcovat vlhkost, a přitom nepoškodí komponenty.

Co dál?

Přineste telefon do nejbližšího servisního střediska, kde vám telefon otevřou a odborně vyčistí. Nedoporučujeme telefon zapínat.

Jak zachránit utopená sluchátka?

Pokud vám bezdrátová sluchátka spadla do vody, je postup velmi podobný. Osušte jejich povrch papírovou utěrkou nebo hadříkem z mikrovlákna a poté je nechte alespoň 24 hodin vyschnout. Poté je můžete zkusit nabít.

Zůstal váš telefon po pádu do vody nefunkční? Možná bude nutné vyměnit některé součásti. Široký výběr náhradních dílů najdete v e-shope FixShop. Pokud se stane, že je váš smartphone natolik poškozený, že by se jeho oprava nevyplatila, navštivte FixBazar, kde najdete kvalitní repasovaná zařízení za skvělé ceny.