Reproduktor JBL Pulse 5 zamířil na pulty prodejců. Okouzlí svým vytříbeným designem a skvělým zvukem

Po dlouhém čekání jsme se konečně dočkali – na pulty prodejců dorazil nový reproduktor JBL Pulse 5, který si opět zakládá na dechberoucím designu. Právě design, špičkový zvuk a precizní provedení bychom mohli označit za vlastnosti, které jasně definují dnes již legendární produktovou řadu Pulse. JBL ale nepolevuje. Naopak navazuje na tradici a přichází na trh se vskutku povedeným bezdrátovým reproduktorem, který má rozhodně co nabídnout. U samotného designu to totiž rozhodně nekončí.

JBL Pulse 5: Prvotřídní design, skvělý zvuk

Pojďme si proto společně posvítit na to, co reproduktor JBL Pulse 5 vlastně umí a čím vy se vyznačuje. Zásadní je samozřejmě zmiňovaný design. Hned z počátku můžeme zcela upřímně říct, že se momentálně jedná o jeden z nejkrásnějších reproduktorů vůbec. Tento model nabízí 360° světelnou show, která se automaticky synchronizuje s rytmem přehrávané muziky, čímž dokonale dotváří celkovou atmosféru. To z reproduktoru dělá doslova perfektního parťáka na nejrůznější party a večírky.

Nesmírně důležitou roli hraje i samotný zvuk. Ani v tomto případě JBL Pulse 5 nezaostává, ba naopak. Konkrétně nabízí JBL Original Sound, který hraje doslova všemi směry. Uvnitř reproduktoru se totiž ukrývá 64mm woofer s výkonem 30 W. Když k tomu ještě přidáme zbrusu nový 16mm tweeter s výkonem 10 W, jenž bychom u předchozích generací nenašli, a doposud největší pasivní radiátor na spodní straně pro zajištění hlubokých basových tónů, získáme prvotřídního parťáka, který rozhýbe doslova každou party. Zvuk si lze navíc přizpůsobit prostřednictvím mobilní aplikace JBL Portable. Ta výrazně rozšiřuje celkové možnosti a umožňuje nastavit zvuk přesně tak, jak se nám v daný okamžik jen zamane.

Již pátá generace se také dočkala ještě jedné drobné novinky. Řeč je o praktickém poutku pro snadné uchycení a přenášení, díky čemuž se tak vyhneme otiskům prstů. Reproduktor potěší i z hlediska své výdrže. Na jedno nabití totiž vydrží hrát až 12 hodin a hravě se tak postará o noc plnou zábavy. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67. Zároveň pokud by možnosti JBL Pulse 5 nestačily, lze prostřednictvím technologie PartyBoost spárovat více kompatibilních reproduktorů dohromady a dopřát si tak mnohonásobnou nálož kvalitního zvuku.

Sečteno podtrženo, JBL Pulse 5 můžeme jednoznačně označit za pomyslného krále ve své kategorii. O tom ostatně svědčí i samotná popularita této produktové řady. Od příchodu vůbec prvního modelu se už prodalo přes 3 miliony kusů, což jasně vypovídá o tom, čeho všeho jsou reproduktory schopny.

