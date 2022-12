Applu přeskočilo? Do iOS přidá návod na něco, co už dva roky každý dobře ví

Součástí každé majoritní aktualizace operačních systémů z dílny Applu jsou nejrůznější novinky, které mají uživatelům usnadnit používání daných produktů. Pravdou však je, že ne vždy je lze označit za vyloženě potřebné, neřkuli chytré. To je ostatně i příklad jedné z novinek pro chystaný iOS 16.3, který vyjde odhadem na přelomu ledna a února příštího roku. Ten totiž přináší návod na něco, co každý ví již dobré dva roky.

Vlastníte-li HomePod mini, zcela určitě si jste vědomi toho, že na něj lze díky podpoře Handoff předat hudba z iPhonu pouhým přiblížením a to díky čipu U1. Jedná se ostatně o funkci, která je uživatelům dostupná prakticky od spuštění jeho prodejů a na kterou Apple upozorňuje i při párování telefonu s tímto produktem. O to bizarnější proto nyní je, že se nyní rozhodl Apple do iOS 16.3 přidat manuál, který vyskočí na iPhonu každého majitele HomePodu mini spárovaného se stejným Apple ID, ve kterém ho bude Apple tuto funkci učit. Co naplat, že se jedná o učení s křížkem po funuse, jelikož je funkce již celosvětově „profláklá“. Když si holt něco podobného usmyslí, nejede přes to vlak. Upřímně proto doufáme, že se s podobnými nesmysly budeme v systémech setkávat do budoucna co možná nejméně. Přitom by stačilo nasadit tento manuál hned po startu prodejů HomePodu mini a vše by bylo uživateli vnímáno zcela jinak. Takto si však Apple zavařil na pořádnou dávku posměšků a kritiky, která se na něj na sociálních sítích ve velkém valí.

