Recenze bezdrátové nabíječky Satechi V2: Prvotřídní zpracování hraje prim

Bezdrátové nabíjení je v dnešní době považováno za standard. Podporuje ho většina telefonů, včetně těch z nižší třídy, a také všemožné příslušenství – ať už se jedná o sluchátka, hodinky či cokoliv jiného. Abyste mohli bezdrátové nabíjení využívat, tak k tomu samozřejmě potřebujete i bezdrátovou nabíječku, kterých je na trhu k dispozici nespočet a vybrat si mezi nimi můžete s ohledem na několik parametrů. Mezi základní parametry patří maximální výkon, počet možnch nabíjených zařízení či třeba zpracování. Společně se v této recenzi podíváme na bezdrátovou nabíječku Satechi V2 především s prvotřídním zpracováním, které byste u konkurence hledali marně.

Oficiální specifikace

Stejně jako v ostatních recenzích začneme i v této oficiálními specifikacemi bezdrátové nabíječky Satechi V2. Jedná o nabíječku, která je určená pro jediné zařízení a její maximální výkon dosahuje až 10 W, který je nutné dodat rychlonabíjecím Quick Charge adaptérem s odpovídajícím výkonem a USB-A výstupem. Samozřejmostí je klasická certifikace Qi a hliníkové zpracování s protiskluzovým povrchem – a ještě aby ne, Satechi je totiž ve světě Applu všeobecně známým výrobcem prvotřídního příslušenství, které jablíčkáři mnohdy upřednostňují před tím originálním. Na zpracování se však podrobně podíváme v další části této recenze. Cena bezdrátové nabíječky Satechi V2 je v době psaní této recenze 1 051 Kč.

Balení

Bezdrátová nabíječka Satechi V2 je zabalena v moderně vypadající krabici, což je pro tuto značku typické. Na přední straně najdete nabíječku v akci, po bocích pak branding. Zadní strana je opět obohacena o vyobrazenou bezdrátovou nabíječku, a to společně s hlavními přednostmi a specifikacemi. Krabička působí opravdu prémiovým dojmem, a to mimo jiné díky tomu, že je obrázek nabíječky na obou stranách natisknutý s lesklým povrchem, takže svým způsobem „vyčnívá“. Po otevření krabičky z ní stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve kterém už se Satechi V2 nachází. Přenosku pak stačí z obou stran odříznout, a poté oddělit její víko, čímž se dostanete k samotné bezdrátové nabíječce. Tu pak můžete vytáhnout, společně s USB-C – USB-A kabelem, který má délku jeden metr, a stručným návodem k použití.

Zpracování

Dostali jsme se k části recenze, na kterou jsem se v tomto případě opravdu těšil – zpracování. Jak už jsem zmínil, tak výrobky od Satechi lze považovat za opravdu prvotřídní, jelikož se rozhodně nešetří prémiovými materiály, na což jsou jablíčkáři zvyklí a ocení to. Jinak tomu není ani u bezdrátové nabíječky Satechi V2, jejíž tělo je vyhotoveno ze stříbrného hliníku s tím, že horní styčná plocha je pogumovaná. Když už jsme u té horní strany, tak zde najdete gumový kříž, který zabraňuje sklouznutí nabíjeného telefonu či jiného příslušenství, pod tímto křížem pak najdete ještě branding Satechi. Na spodní straně těla najdete pochopitelně veškeré potřebné certifikáty, společně s celkově čtyřmi protiskluzovými nožičkami.

Dodávání výkonu bezdrátové nabíječce pak zaručuje USB-C konektor na obvodu, naproti kterého nachází LED indikátor, jenž informuje o stavu nabíjení. Co se týče kabelu, tak ten je zhotoven v černé barvě a je lehce pogumovaný. Zatímco USB-A koncovka na jedné straně je čistá, tak USB-C na straně druhé disponuje brandingem Satechi. Kabel rozhodně působí v ruce robustně a v porovnání s originálním Apple kabelem je dokonce o něco tlustější, což zaručí delší životnost. Z hlediska rozměrů má bezdrátová nabíječka Satechi V2 průměr rovných 10 centimetrů s výškou 1 centimetr. Váha je 115 gramů, což je na takovou nabíječku dost, každopádně to ale rozhodně neberu jako nevýhodu, ale přesně naopak. Je nutné pamatovat na to, že je tato bezdrátové nabíječka zhotovená z hliníku, takže váha větší zkrátka bude, zároveň ale díky tomu nabíječka působí opravdu odolně a luxusně.

Osobní zkušenost

Bezdrátovou nabíječku Satechi V2 jsem testoval po dobu hned několika týdnů. Využíval jsem ji na kancelářském stole namísto mé původní nabíječky, kterou zde mám klasicky položenou. Pochválit musím rozhodně protiskluzový povrch, díky kterému iPhone na nabíječce drží jako přibitý, a tak stejně drží jako přibitá na stole samotná nabíječka, a to díky protiskluzovým nožičkám. Prémiový design s hliníkem se skvěle hodí k MacBooku či třeba iPadu a skutečně je radost na recenzovanou bezdrátovou nabíječku na stole pohledět, klidně v kombinaci právě již zmíněnými Apple zařízeními.

Dále musím pochválit také LED indikátor, který může svítit dvěma barvami – buď zelenou v případě, že je zařízení dobíjeno klasickým výkonem 5 W, anebo modrou tehdy, pokud je zařízení dobíjeno výkonem 7,5 W nebo 10 W. U iPhonů je maximální výkon bezdrátového dobíjení omezen na 7,5 W, což mnoho uživatelů neví. Jediná vada na kráse tady ale je, a to v podobě přibaleného kabelu, který má na jedné straně koncovku USB-A. V dnešní době už by se totiž rozhodně hodila na obou stranách koncovka USB-C, a to kvůli rychlonabíjecí technologii Power Delivery, která funguje právě přes tento konektor. Každopádně jsem osobně vyzkoušel, že lze k napájení nabíječky Satechi V2 využít také USB-C – USB-C kabel, takže pokud máte nějaký po ruce, určitě ho můžete využít.

Závěr

Pokud sháníte jednoduchou bezdrátovou nabíječku, ale potrpíte si především na zpracování kupovaného příslušenství, popřípadě pokud chcete, aby nabíječka skvěle zapadla mezi vaše Apple produkty, tak jste nyní narazili na to pravé ořechové. Bezdrátová nabíječka Satechi V2 je produktem renomovaného výrobce, který je v jablečném světě známý a nesmírně oblíbený, takže se zkrátka jedná o skvělou volbu. Satechi V2 vás ohromí svým hliníkovým zpracováním a dostatečným výkonem pro bezdrátové nabíjení nejen iPhonu, ale třeba i AirPodů a dalších zařízení. Tato bezdrátová nabíječka se na stole opravdu vyjímá a mohu ji s chladnou hlavou doporučit všem, kteří mají kvalitu výrobků v žebříku priorit až na prvním místě.

