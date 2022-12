Recenze Satechi Slim X3: Nejlepší alternativa pro Magic Keyboard za rozumnou cenu

Kvalitní externí klávesnice je nedílnou součástí výbavy některých jablíčkářů. Pokud totiž nepracujete na MacBooku a nevyužíváte tak jeho vestavěnou klávesnici, pak se bez externího modelu jednoduše ani neobejdete. K jablečným počítačům lze samozřejmě připojit prakticky jakoukoliv klávesnici, a to jak drátově, tak i bezdrátově. Apple dokonce nabízí svou vlastní Magic Keyboard. Její hlavní problém ale je, že není úplně nejlevnější. Naštěstí se nabízí i povedená alternativa – Satechi Slim X3.

Model Satechi Slim X3 je přímo navržen pro uživatele macOS a má být hlavní konkurencí pro originální Magic Keyboard. Nabízí se ale zásadní otázka. Může tato klávesnice konkurovat originálu, potažmo vyplatí se ji vůbec kupovat? Přesně na tohle si nyní posvítíme v naší detailní recenzi.

Oficiální specifikace

Jak už jsme zmínili hned v úvodu, klávesnice Satechi Slim X3 je speciálně navržena pro uživatele Apple zařízení. Právě proto kopíruje rozložení kláves od Magic Keyboard, přičemž ji nechybí ani numerická klávesnice či funkční klávesy jako samostatný Del, Page up, Page down a další. Zároveň ji nechybí ani praktické podsvícení (které u Magic Keyboard nenajdeme) či podpora pro připojení k až čtyřem zařízením. Její nabíjení pak probíhá skrze USB-C konektor. Přes něj lze klávesnici připojit i drátově.

Fotogalerie satechi slim x3 5 satechi slim x3 4 satechi slim x3 6 satechi slim x3 2 satechi slim x3 3 Vstoupit do galerie

Co se týče samotného balení, uvnitř nalezneme samotnou klávesnici, pod kterou se nachází menší krabička s dalším příslušenství. V ní se nachází stručný návod, napájecí/propojovací kabel typu USB-C/USB-C a dva malé podstavce ve tvaru půlkulatých knoflíků pro zvýšení sklonu.

Design

Pojďme se už ale zaměřit na to, jak klávesnice vlastně vypadá. Z hlediska designu ji nemám absolutně co vytknout. Výrobce se totiž perfektně naladil na jablečnou vlnu a navrhl klávesnici přesně tak, aby skvěle ladila se zbytkem celého ekosystému. Hned na první pohled si lze všimnout jejího vesmírně šedého (space grey) provedení, které jde ruku v ruce s dalšími Apple produkty, typického rozložení kláves a celkového minimalismu. Dohromady to zkrátka funguje a musím sám uznat, že si mě tím klávesnice ihned získala.

Fotogalerie #2 satechi slim x3 pouzivani 10 satechi slim x3 pouzivani 3 satechi slim x3 pouzivani 2 satechi slim x3 pouzivani 1 Vstoupit do galerie

Satechi Slim X3 je dokonce vyrobena z titanu a její šedé provedení se tak skvěle doplňuje s černými klávesami. Když k tomu ještě přidáme praktické podsvícení kláves, dostaneme perfektního parťáka pro každodenní práci. Použitý materiál má také zásadní vliv na to, jak se klávesnice vlastně drží a jaký z ní jde pocit. Už jen na dotek působí kvalitně a prémiově. Určitě nesmíme zapomenout zmínit ani samotný tvar. Satechi Slim X3 má totiž menší sklon – horní klávesy jsou ve vyšší úrovni než spodní tlačítka (fn, ctrl, cmd, mezerník). Pokud by ale uživatel chtěl sklon zvýšit, může využít zmiňované půlkulaté knoflíčky, které stačí nalepit na spodní stranu.

Osobní zkušenost

Nyní k tomu nejdůležitějšímu. Jak klávesnice funguje v praxi? V tomto ohledu mě Satechi Slim X3 nesmírně překvapila a velice rychle přesvědčila k tomu, že přesně s touto klávesnicí chci pracovat každý den.

O klávesnici obecně

Prakticky od prvního vyzkoušení jsem ji nedal z rukou a spoléhám se na ni doslova dnes a denně. Výrobce z dobrého důvodu vsadil na nízkoprofilové klávesy, které jsou pro psaní nesmírně pohodlné, a zároveň i dostatečně tiché, díky čemuž nehrozí, že bychom psaním někoho úplně vyrušovali. Z hlediska kvality je tento model prakticky na stejné úrovni jako originální Magic Keyboard. Jenže Satechi to posouvá ještě o něco dál a svým uživatelům přináší to, na co už Apple bohužel zapomněl.

Rád bych se proto pozastavil nad samotným podsvícením. Ačkoliv podsvícení se může na první pohled jevit jako naprosto základní vlastnost, v případě Magic Keyboard jednoduše chybí, což jablíčkáři vnímají jako obrovský nedostatek. Právě v tomto směru Satechi jednoznačně boduje. Tato klávesnice totiž disponuje za mě kvalitním podsvícením, které je podobné tomu, jaké můžeme znát z našich jablečných laptopů. Zároveň funguje v hned deseti úrovních a pomocí funkčních kláves jej tak lze přizpůsobit aktuálním potřebám. Na druhou stranu je nutné myslet na to, že právě podsvícení má velký vliv na výdrž baterie.

Výdrž baterie

U výdrže baterie ještě chvíli zůstaňme. Výrobce u tohoto modelu slibuje výdrž v režimu pohotovosti až 13 dní. Nalijme si ale čistého vína – toho nedosáhne drtivá většina uživatelů. To je způsobeno právě samotným podsvícením, které má největší spotřebu a přímo tak ovlivňuje, kolik klávesnice vlastně vydrží. Při nejnižší úrovni se jedná o až 6 dní, při maximálním podsvícením jen 10 hodin. Záleží také na celkovém vytížení

Pro lepší výdrž Satechi Slim X3 po minutě neaktivity automaticky snižuje podsvícení na nejnižší úroveň, případně po třech minutách jej rovnou vypíná. Klávesnice jako taková přechází do režimu spánku po 30 minutách neaktivity. Osobně jsem při používání na žádné problémy s výdrží nenarazil. Jakmile baterie klesne na 15 %, podsvícení se kompletně vypne a probliká indikační LED dioda v pravém horním rohu, což je jasný signál pro nabití. To ale ještě neznamená, že bychom museli ihned hledat kabel. V takovém případě nám totiž klávesnice vydrží klidně i necelé dva dny.

Osobně jsem s výdrží baterie nenarazil na absolutně žádný problém. Stačí tomu totiž přizpůsobit samotné používání. Například přes den je zbytečné, abych měl aktivní podsvícení na maximální úrovni, což by mi jen vytěžovalo baterii. Je proto nutné najít jisté optimum, což dokáže zajistit, že klávesnice poběží klidně i několik dní bez sebemenšího problému.

Připojení k více zařízením

Obrovskou výhodou této klávesnice je, že ji lze připojit k hned několika zařízením. Konkrétně si Satechi Slim X3 dokáže rozumět s až třemi zařízeními, mezi nimiž může v rychlosti přepínat. V praxi to funguje poměrně jednoduše – klávesnici připojíme například k MacBooku, PC (Windows), iPadu apod, mezi nimiž už jen následně v rychlosti přepínáme stisknutím klávesové zkratky fn + BT 1-4. V takovém případě dojde ihned k přepojení a my tak můžeme pokračovat v práci na dalším zařízení.

Resumé

Pokud bych měl stručně shrnout klávesnici Satechi Slim X3, mohu ji zcela upřímně označit za perfektní alternativu za Magic Keyboard, která navíc nabízí i něco málo navíc. V tomto ohledu bych rád vyzdvihl perfektní podsvícení a možnost připojení k vícero zařízením. Klávesnice obecně je nesmírně pohodlná a velice dobře se s ní pracuje, což ještě skvěle podtrhává prvotřídní design a zpracování.

V čem na Magic Keyboard ale naopak nedosahuje, je absence čtečky otisků prstů Touch ID. Osobně mi tento nedostatek zase tolik nevadí. Když totiž vezmu v potaz, co vše tento model v poměru cena/výkon nabízí, tak jej rozhodně nehodlám měnit. Satechi Slim X3 se proto stala neodlučitelnou součástí mé výbavy.

Satechi Slim X3 zakoupíte za 2 524 Kč zde