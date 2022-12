Na který titul polovodičového trhu vsadil Tomáš Vranka ve svém portfoliu?

Komerční sdělení: Rok se nám pomalu blíží ke konci, nicméně akciové trhy přinášejí stále množství zajímavých událostí. Pojďte se na ně společně s Tomášem Vrankou podívat.

Američtí demokraté neskončili v midterms volbách až tak špatně, jak se původně očekávalo. Donald Trump také oznámil, že se chce za 2 roky opět ucházet o křeslo amerického prezidenta. Poslední měsíc se také provalily problémy kryptoburzy FTX, které rozhýbaly celý svět kryptoměn. Kromě toho potvrdil v Číně své postavení současný prezident, který se ale musel zabývat i rozsáhlými nepokoji. Ty způsobují příliš přísná pravidla v oblasti covidových omezení. Zajímavou událostí bylo také tweetování Elona Muska, který se pustil do společnosti Apple. V rámci minulého měsíce také proběhla naše Investiční konference, ze které si už můžete prohlédnout záznamy.

Několik zajímavých událostí se odehrálo i v rámci firem, jejichž akcie máme v portfoliu. Společnost Lockheed Martin oznámila, že bude zvyšovat ceny svých stíhaček F-35. Důvodem je zlepšení technologií, inflace vstupů a problémy s logistikou. Nepokoje v Číně mají dopad i na naše portfolio, neboť dodavatel společnosti Apple, kterým je Foxconn, pociťuje přerušení výroby ve svých závodech v Číně. To pravděpodobně ještě více zhorší už tak relativně špatnou situaci v oblasti produkce nejnovější modelové řady iPhone 14 Pro, což může být pro Apple obzvláště během vánočního kvartálu problémem. Velmi nečekanou událostí je také příchod staronového ředitele do čela společnosti Walt Disney. Kromě toho oznámila společnost TSMC, že výrazně zvýší investice do nových továren v Arizoně, což určitě pomůže americkým firmám snížit závislost v oblasti výroby čipů na Tchaj-wanu. Při tomto oznámení byli kromě zástupců TSM přítomni i CEO Tim Cook a americký prezident Joe Biden.

A právě oblast výroby čipů je segmentem, na který jsme se tento měsíc v rámci portfolia zaměřili. Nebudeme ale kupovat akcie žádného návrháře ani výrobce čipů a vrátíme se ještě o krok zpět. Do portfolia přikoupíme akcie nizozemské společnosti ASML. Tato společnost sice není moc známá, nicméně tento text čtete pravděpodobně na zařízení, ve kterém je čip vyroben pomocí stroje od ASML. Firma se tedy zaměřuje na výrobu nejpokročilejších litografických systémů, které dodává výrobcům čipů. Mezi ně patří například výrobci čipů TSMC, Intel, Samsung Electronics, ale také mnoho výrobců paměťových čipů.

Na ASML je doslova odkázán celý svět, obzvláště v oblasti produkce nejsofistikovanějších čipů, které se nacházejí ve vysoce výkonných zařízeních. ASML totiž vyrábí stroje EUV, pomocí kterých se tyto čipy velmi komplikovaně vyrábějí. Jeden takový stroj může stát i více než 150 milionů EUR a žádná jiná firma na světě není schopna tuto technologii zreplikovat. Jinak řečeno, pokud by ASML přestala fungovat, největší světoví výrobci čipů by neměli stroje na jejich výrobu, což z ASML dělá hráče s obrovskou konkurenční výhodou a velkou mírou takzvané pricing power. Technologie firmy jsou natolik dobré, že má nakontraktované objednávky na roky dopředu.

Firma jako taková je tedy velmi silná a podniká na vysoce růstovém trhu. Koncový trh s čipy se má podle odhadů ASML do konce dekády zdvojnásobit, z čehož bude těžit právě tato společnost bez ohledu na to, kterému výrobci čipů se bude nejvíce dařit. Fakt, že ASML prakticky nemá konkurenci, zakázky se jí jen hrnou a podniká na růstovém trhu, má však i své negativní stránky. Za jednu z nich můžeme považovat její ocenění, které je vysoké – firma se obchoduje za zhruba 40násobek ročních zisků.

