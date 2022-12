Recenze CubeNest 3v1 skládací MagSafe nabíječky S312: Na cesty nic lepšího nenajdete

Když potřebujete co nejmenší řešení pro nabíjení svých elektronických zařízení, na výběr moc nemáte. Můžete s sebou nosit a vozit klasický adaptér a kabel, ale praktické to rozhodně není. CubeNest 3v1 bezdrátová MagSafe nabíječka S312 vám nabije tři zařízení najednou, a přitom zabere minimum místa.

Pokud máte iPhone, Apple Watch a AirPody, tak abyste všechna zařízení nabíjeli v jeden čas, potřebujete tři adaptéry a tři kabely, nebo jednu CubeNest 3v1 bezdrátovou MagSafe nabíječku S312. Ta je určena především pro všechny cestovatele, na což se myslelo už v samotném balení. Vyjma nabíječky zde totiž najdete i 20W PD adaptér, 1m nylonem opletený USB-C na USB-C kabel a cestovní pouzdro, do kterého všechno elegantně uložíte.

Ideální pro všechny cestovatele

Jedná se vlastně o bezdrátovou nabíječku, která poskytuje tři plochy k nabíjení vašich zařízení. Ta hlavní tedy slouží k nabíjení MagSafe iPhonů, ale zvládne klidně i Android telefony, jen musíte stojánek nastavit do vodorovné polohy. Prostřední část je určena výhradně Apple Watch. Nabíjecí puk lze nechat zarovnaný se stojanem, nebo jej můžete vyklopit a hodinky na něho položit nehledě na to, jaký u nich používáte řemínek nebo tah. Spodní plocha je pak určena pro nabíjení sluchátek, je přitom jedno, jestli to jsou AirPody, Galaxy Buds nebo nějaké jiné, které bezdrátové nabíjení podporují (konkrétně se jedná o AirPods 2. generace, AirPods 3. generace, AirPods Pro, AirPods Pro 2. generace a ostatní zařízení s podporou nabíjecího standardu Qi).

Celé řešení se tedy skládá ze třech částí, kdy každá může nabíjet nějaké zařízení. V případě použití iPhonů s přídomkem Max pak telefon nijak sluchátkům na spodní ploše nevadí i díky tomu, jak je celé řešení flexibilní, a to vzhledem k dvěma přítomným kloubům, které umožní nastavit sklon dle potřeb. Právě s ohledem na flexibilitu nabíječky je ta při svém složení velká jen 68 x 68 mm, vysoká je 23 mm a váží 195 g, takže se snadno vejde do každé kabelky, batohu i zavazadla a dokonce kapsy, aniž by jakkoli překážela a nějak výrazně se pronesla. Pokud využijete přenosné pouzdro (147 x 98 x 53 mm), je to dostatečně pevné, takže nehrozí ani jeho proražení.

Ideální i do kanceláře

Všechny plochy nabíječky jsou patřičně pogumované, aby vám nepodřely vaše zařízení, rámeček je hliníkový. Pogumování najdete i na spodní ploše, která díky tomu neklouže po stole. U USB-C konektoru je pak stavová LED. Po plném nabití zařízení se nabíječka odpojí a zůstane v pohotovosti pro případné další dobití.

Nabíječka je samozřejmě limitována svými minimálními rozměry, které už prakticky nemohou být ani menší, proto nemůžete při nabíjení iPhonu a Apple Watch vidět displeje obojího, což bude vadit jen pokud byste chtěli na svých Apple Watch kontrolovat čas i v noci. Co se magnetu týče, má ten dokonalou sílu k pohodlné manipulaci s iPhony podporujícími MagSafe, nízké těžiště nabíječky také zaručí, že se nepřevrátí ani u těch největších modelů.

Pokud hledáte nabíječku, která vám dokáže nabít tři zařízení, mezi které patří iPhone, AirPody i Apple Watch, najednou, které je minimalistické, i když maximálně funkční a skvěle přenosné, právě jste jej našli. Jeho cena je 2 199 Kč, což je vzhledem k bohatému obsahu balení (adaptér, opletený kabel, cestovní pouzdro) zcela adekvátní.

